L’Ajuntament de Manresa incorporarà una infermera per fer acompanyament a les persones amb addiccions
La professional complementarà el treball iniciat amb una entitat especialitzada en atenció a persones en risc d'exclusió pel cas de Sant Domènec
L’Ajuntament incorporarà a la tardor una infermera especialitzada que ajudi a fer un acompanyament a les persones amb addicions. La proposta del govern municipal és que aquesta especialista complementi el treball que es va iniciar l’any passat amb l’entitat Atra, especialitzada en el tractament a persones en situació de vulnerabilitat i alt risc d’exclusió social, pel cas del consum d'alcohol a la plaça Sant Domènec de Manresa.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, explica que l’entitat es va contractar per fer una diagnosi de la situació de persones sense sostre i amb problemes d’addiccions a la ciutat i també «per fer un assessorament especialitzat per poder treballar millor». En aquest sentit, Aloy diu que és un treball conjunt amb l’equip de sensellarisme de l’Ajuntament, «que ha fet molt bona feina».
L’entitat està formada per un equip de professionals que segueixen un model comunitari i d’atenció integral a la persona. El grup de treball, que ja té experiència en altres ciutats del territori, busca a través d’un treball comunitari que les persones assoleixin la seva màxima autonomia i integració social.
De moment, l’Ajuntament evita donar dades concretes sobre els resultats del treball de l’entitat per protegir la privacitat de les persones. Aloy assenyala que són casos «complexes» en ser persones que sovint no tenen una xarxa de suport i recorda que és voluntat seva acollir-se als programes de desintoxicació. En qualsevol cas, assegura que l’Ajuntament treballa per oferir-los aquest suport.
El malestar dels veïns i comerciants de l’entorn de la plaça Sant Domènec per la presència d’un grup d’una desena de persones que consumien alcohol va esclatar l’estiu passat arran d’un increment de les incidències. Durant el mes de juliol passat es van registrar una quarantena d’actuacions de la Policia Local.
