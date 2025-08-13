L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
L’establiment Express Súper haurà de tancar a les 10 de la nit, a l’estiu, i a les 9 del vespre, a l’hivern
Fins ara, podia vendre alcohol fins a les 11 de la nit, la qual cosa ha incomplert de manera reiterada
Veïns de l’entorn fa tres anys que es queixen dels problemes que els generen els clients bevedors
Decisió contundent de l’Ajuntament de Manresa per resoldre els problemes que genera al veïnat de l’entorn un establiment de la carretera de Vic que pot obrir les 24 hores i que, entre altres, es dedica a la venda d’alcohol. En un primer moment, fruit de les queixes dels veïns afectats, el consistori ja va establir que, a partir de les 11 de la nit, no podria vendre alcohol, igual que la resta de negocis de la ciutat que no siguin de restauració. Com que els problemes han continuat, tal com va reflectir aquest diari a partir d’una nova denúncia feta pel veïnat, l’Ajuntament ha comunicat aquesta tarda als responsables del negoci que haurà de tancar a partir de les 10 de la nit, en horari d’estiu, i a partir de les 9 del vespre, en horari d’hivern.
L’alcalde Marc Aloy, ha recordat que, tot i que els amos de l'establiment han pagat totes les sancions que se’ls han imposat, «hi ha hagut una reincidència en l’incompliment de la normativa. Els clients que hi van a comprar alcohol es queden consumint per l’entorn i generen problemes de convivència al veïnat de la plaça Porxada, del carrer dels Esquilets i de la carretera de Vic, amb baralles, brutícia, manca de respecte per l’espai públic i fins i tot entrant als portals per consumir, la qual cosa no es pot permetre».
Tres anys queixant-se
Els veïns de les cases que hi ha entorn de l’Express Súper, situat al número 17 de la carretera de Vic, es van començar a queixar fa tres anys. Finalment, l’Ajuntament va establir la restricció de la venda d’alcohol al negoci a partir de les 11 de la nit, però, segons els veïns, no es va notar cap canvi perquè continuava obert fins a la matinada i seguia venent alcohol.
A través d’aquest diari, el passat dia 1 d’agost van fer una nova denúncia pública. Paral·lelament, van presentar a l’Ajuntament un document amb tot el reguitzell de problemes que genera al veïnat la venda d’alcohol de l’esmentat negoci acompanyat per 71 signatures de veïns de la zona.
Davant d’això, l’Ajuntament ha decidit limitar l’horari d’obertura de l’Express Súper de la carretera de Vic 17 pels «reiterats incompliments de l’establiment, que han ocasionat problemes de convivència i ordre públic, creant un clar malestar al barri». Així, l’establiment s’haurà de regir per l’horari general per als establiments comercials de venda al públic que marca la Llei 18/2017 d’1 d’agost de comerç, serveis i fires, de manera que, a diferència d’ara, haurà d’estar tancat al públic de 9 del vespre a 6 de la matinada d’octubre a maig i de 10 de la nit a 7 del matí, de juny a setembre.
«Una mesura necessària»
Les incidències més rellevants, fa notar el consistori, estan relacionades amb la venda d’alcohol fora de l’horari establert, que han generat un nombre significatiu de trucades de veïns alertant de persones en estat etílic a la via pública, baralles, discussions, soroll i actes d’incivisme. Fruit d’això, en els darrers mesos s'han interposat sis sancions de 500 euros cadascuna. Aquestes intervencions, remarquen les fonts municipals, demostren que l'activitat del local té un impacte negatiu i continuat en la seguretat i la tranquil·litat del veïnat, evidenciant «un problema de convivència que calia abordar». En conseqüència, es conclou que la limitació de l'horari d'obertura de l'establiment és «una mesura necessària per frenar les conductes incíviques i les alteracions de l'ordre públic que se'n deriven, especialment en horari nocturn, que és quan els incompliments ocasionen més molèsties».
La reducció horària es farà efectiva transcorregut el termini de deu dies posteriors a la notificació efectuada avui dimecres, un termini que té la consideració de període d’audiència per tal que la persona interessada pugui manifestar el que consideri convenient. Si es formulen al·legacions, l’executivitat de la declaració quedarà suspesa fins a la seva resolució i notificació. Si no se’n formulen, la declaració esdevindrà immediatament executiva. Cal tenir en compte que seran deu dies hàbils, en els quals queden exclosos els festius (com el 15 d’agost i el diumenge).
L’alcalde Aloy recorda que «tothom té dret a tenir una activitat i som els primers que ho celebrem cada vegada que obre un negoci», però entén que «ja són massa avisos, moltes sancions i s’ha reincidit». Per tot plegat, remarca, «hem estat contundents i la Llei ens permet limitar els horaris». Fa notar que, a partir de l’aparició de la notícia al diari i de la trobada que van mantenir amb els veïns, «hem reunit la informació necessària per prendre aquesta mesura», amb la qual confia que es resolguin els problemes generats pel negoci.
S'aplicarà cada vegada que s'incompleixi la normativa
Recorda que es tracta d’un establiment de 24 hores i que la normativa ho permet, però que ja es va aplicar una primera mesura amb la modificació de l'ordenança de civisme per prohibir la venda de begudes alcohòliques d'11 de la nit a 8 del matí en comerços que no siguin de restauració, que va entrar en vigor el 17 de maig del 2023. Com que «han fet cas omís», fa notar Aloy, «els fem tancar a les 9 del vespre a l’hivern i a les 10 a l’estiu, i aplicarem aquesta mesura cada vegada que ens trobem una activitat que incompleix la normativa i que generi aquests conflictes».
La mesura també ha estat comunicada als representants dels veïns. «A partir d’aquí, hem d’esperar deu dies perquè sigui efectiva, a condició que no hi hagi al·legacions, que, si n’hi ha, haurem de resoldre». Aloy insisteix que, «d'acord amb l’informe policial i a les multes interposades, es conclou que la limitació és necessària per frenar conductes incíviques i les alteracions de l’ordre públic que es produeixen». Destaca, alhora, la promptitud amb què s'ha actuat a partir del moment que la denúncia va sortir públicada a Regió7.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià