Persecució a la C-55: un detingut després de fugir d’un control amb motos robades al maleter
Els Mossos van arrestar el copilot, de 36 anys, per un delicte de furt d'ús de vehicle i resistència a l'autoritat i continuen buscant el conductor
Els Mossos han detingut un dels dos ocupants d'una furgoneta que duia motocicletes robades amagades al maleter després d'una persecució policial a la C-55, a l'altura de Manresa. Els fets van tenir lloc l'11 d'agost a dos quarts de dues de la matinada, quan els Mossos van aturar una furgoneta en un control de trànsit establert al punt quilomètric 25 de la C-55. En aturar el vehicle, els agents van demanar als ocupants que obrissin al maleter per revisar què hi duien a l'interior, i en el moment que semblava que el copilot volia obrir la porta, el vehicle va fugir a tota velocitat.
En aquest moment, es va iniciar una persecució policial per la C-55 fins que els Mossos es van adonar que els dos fugitius havien abandonat la furgoneta en un marge de la carretera. Aleshores van comprovar que a l'interior hi havia dues motocicletes i van iniciar la recerca dels autors per la zona. Després de rastrejar l'entorn, van trobar el copilot amagat en uns matolls.
L'home va oferir resistència als agents abans de ser detingut i se l'acusa d'un delicte de desobediència a l'autoritat. Després de diverses gestions, els Mossos van comprovar que tant les dues motocicletes que guardaven al maleter com la furgoneta eren robades. A més, van constatar que la matrícula de la furgoneta estava falsificada. En aquest sentit, al detingut se l'acusa d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle i de falsificació de documents. Els Mossos han obert una investigació per trobar l'home que conduïa la furgoneta.
