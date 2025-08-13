El sorteig per seguir actes de la Festa Major de Manresa des de balcons municipals atrau 884 persones
S'han sortejat 110 entrades dobles per a la Moscada, la Mostra del Correfoc, la Ballada de la imatgeria i el Correfoc
Els guanyadors han de confirmar l'assistència i la del seu acompanyant abans del 20 d’agost a les 12 del migdia
Redacció
Més de 800 persones han participat en el sorteig organitzat per l’Ajuntament de Manresa per gaudir dels principals actes de la Festa Major de Manresa des dels balcons municipals de la plaça Major. En total, s’han sortejat 110 entrades dobles, amb una distribució de 30 entrades per a la Moscada, 20 per a la Mostra del Correfoc, 30 per a la Ballada de la imatgeria i 30 pel Correfoc.
El sorteig, realitzat el 13 d’agost, ha comptat amb 884 participants. L’acte que ha registrat més èxit de participació ha estat, per segon any consecutiu, la Mostra del Correfoc el dissabte 30 d’agost a 2/4 de 10 del vespre, amb 307 aspirants. Seguida molt de prop pel Correfoc del dilluns 1 de setembre a la nit, amb 298 participants. Per primer cop s’han sortejat entrades per a la Moscada Infantil, programada pel diumenge 24 d’agost a les 9 del vespre, amb 147 inscrits. I la Ballada de la imatgeria, que tindrà lloc el diumenge 31 d’agost al migdia, ha comptat amb 132 persones inscrites.
Es notifica a les persones guanyadores per correu electrònic i se’ls recomana comprovar també la carpeta de correu brossa. Han de confirmar l'assistència i la del seu acompanyant abans del dimecres 20 d’agost a les 12 del migdia. Per a cada acte, s’ha creat una llista de suplents, que entrarà en joc si algun guanyador no respon dins del termini establert o renuncia a l’entrada. La llista completa de guanyadors i suplents es pot consultar en aquest enllaç.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià