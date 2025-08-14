Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa

Manresa

Un accident ha deixat aquest dijous al matí quatre persones ferides a la C-55, a l'altura de Manresa, i ha obligat a tallar la via, segons informa el Servei Català del Trànsit. Els afectats són dues persones adultes i dos menors que han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic menys greu.

L'avís s'ha rebut a tres quarts d'una del migdia, al quilòmetre 26 de la carretera, en sentit Barcelona. Per causes que s'investiguen, han topat tres vehicles. Trànsit ha tallat la via per facilitar les tasques dels serveis d'emergències. Finalment, la carretera s'ha reobert a dos quarts de dues de migdia amb dos quilòmetres de retencions.

