Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
L'accident ha generta dos quilòmetres de retenció a la via
Un accident ha deixat aquest dijous al matí quatre persones ferides a la C-55, a l'altura de Manresa, i ha obligat a tallar la via, segons informa el Servei Català del Trànsit. Els afectats són dues persones adultes i dos menors que han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic menys greu.
L'avís s'ha rebut a tres quarts d'una del migdia, al quilòmetre 26 de la carretera, en sentit Barcelona. Per causes que s'investiguen, han topat tres vehicles. Trànsit ha tallat la via per facilitar les tasques dels serveis d'emergències. Finalment, la carretera s'ha reobert a dos quarts de dues de migdia amb dos quilòmetres de retencions.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida