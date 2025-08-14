El carrer Sant Cristòfol de Manresa queda buit de cotxes
Les obres de reaslfaltatge canvia un dels carrers més transitats de la ciutat
El carrer Sant Cristòfol de Manresa, un dels més transitats de la ciutat, ha viscut un inusual dia sense cotxes, aquest dijous al matí. Els treballs per reasfaltar un tram del carrer, amb els consegüents talls de trànsit, ha fet que la circulació hagi caigut en picat. Això sí, els han substituït camions i excavadores.
Aquest dijous ha acabat la primera tongada d’obres per millorar el paviment a diversos carrers de la ciutat que es porten a terme a l’estiu aprofitant que baixa la intensitat del trànsit. Aquests treballs formen part del Pla de Millora de l’Espai Públic 2025 amb una inversió d’1,5 milions d’euros. De cara al setembre continuaran en trams del carrer Mossèn Serapi Ferrer i també carrers del Xup.
Aquesta primera fase de reasfaltatge va començar dilluns al carrer Sant Joan de Déu, va continuar a dues rotondes de la carretera del Pont de Vilomara i ha culminat en dos trams diferents del Sant Cristòfol. La previsió és que s’acabi aquest dijous i que només quedi pendent, si es dona el cas, treballs de pintura.
