Cent conductors denunciats cada dia a la regió per excés de velocitat
Dels 4.894 vehicles que es van controlar en una campanya de Trànsit, 707 circulaven per sobre dels límits, un 14% del total
Més de 700 conductors denunciats per excés de velocitat a les carreteres de l'àmbit del Bages, el Berguedà i el Solsonès. Aquest és el balanç d'una setmana de controls dels Mossos entre el 4 i el 10 d'agost en el marc d'una campanya del Servei Català del Trànsit per combatre la velocitat excessiva. Les dades indiquen que es van denunciar una mitjana de cent conductors cada dia per velocitat i es van sancionar un 14% dels vehicles controlats.
La velocitat, juntament amb les distraccions i el consum d'alcohol i drogues, és un dels factors de més risc al volant. Segons dades de la DGT, l'any passat va causar un de cada quatre accidents. En aquest context, la campanya va tenir l'objectiu de fer una tasca de vigilància tant en l'àmbit interurbà com a la zona urbana, on la velocitat excessiva pot tenir greus conseqüències sobretot per a la seguretat dels col·lectius més vulnerables, com són els vianants i els ciclistes.
En les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, es van establir 14 punts de control en els quals es van controlar fins a 4.894 vehicles. En total, durant els set dies de controls, es van interposar 707 denúncies i es van aturar 46 vehicles. Dels vehicles denunciats, n'hi va haver 645 que van superar en 20km/h la velocitat permesa, 58 en més de 40 km/h de l'establert, i 4 que superaven la velocitat en 60 km/h.
Pel que fa a la comarca de l'Anoia, on es Mossos desglossen les dades per separat, es van dur a terme 28 controls i es van controlar 11.020 vehicles. En total, es van interposar 650 denúncies per excés de velocitat i es van notificar 41 vehicles. Dels 650 conductors denunciats, 588 anaven a 20 km/h més de la velocitat permesa, 60 la superaven amb 40 km/h i 2 anaven a 60 km/h per sobre del permès.
En el marc de la mateixa campanya, en el conjunt de l'àrea central es van dur a terme quatre controls de velocitat i alcoholèmia. En total, es van controlar 2.194 vehicles, dels quals 246 van ser sancionats per excés de velocitat. En els 75 controls que es van practicar d'alcoholèmia, tots els resultats van donar negatiu.
A la mateixa campanya de controls de velocitat de l’agost de l’any passat es van imposar en una setmana un total de 35.295 denúncies en el conjunt de Catalunya. Això vol dir que es van denunciar de mitjana 5.042 conductors cada dia per excés de velocitat i es van sancionar un 15,4% del total de vehicles controlats.
