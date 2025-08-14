L’escala a l’estació de busos de Manresa fa prop de quatre mesos que és provisional

La infraestructura va començar a funcionar el 24 d'abril passat amb una durada prevista d'uns dos mesos

Es va muntar mentre duraven unes actuacions lligades a la promoció de pisos Nova Alcoholera

Usuaris passant per l'escala provisional al carrer de Sant Antoni Maria Claret

Gemma Camps

Manresa

Fruit de les obres d’urbanització lligades a la promoció de pisos Nova Alcoholera per millorar la sortida de vehicles de l’estació de busos cap al carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa i per construir uns nous accessos per a vianants, el 24 d’abril passat va entrar en funcionament una escala provisional feta amb material de bastida per relligar l’Estació d’Autobusos de Manresa amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret, que cada dia fan servir desenes de persones.

Segons va informar l’Ajuntament el 22 d’abril, aquesta provisionalitat s’havia d’allargar uns dos mesos, que és el temps que havien de durar les obres. Aviat farà quatre mesos que va començar l’actuació, que va incloure l’enderroc de l’estructura amb escales que donava a l’estació, i l’escala, que va generar polèmica perquè, inicialment, era molt més precària que la que hi ha ara i va fer falta clausurar-la uns dies per reforçar-la, continua funcionant.

La Nova Alcoholera

L’estiu de 2023, l’empresa Metrovacesa va iniciar la promoció de la Nova Alcoholera, que inclou la construcció de 98 habitatges, 32 dels quals de protecció oficial, la creació de sis locals comercials i un aparcament amb 107 places.

Pel que fa a la urbanització vinculada, el projecte permetrà generar un nou espai públic de 3.620 m2, dels quals 2.172 seran zones verdes, i millorar els accessos a l’estació de busos. La transformació del solar, que antigament havia allotjat la fàbrica de licor l’Alcoholera i més recentment servia de magatzem, inclou també la integració d’elements patrimonials com la xemeneia restaurada de l’antiga fàbrica i la reconstrucció d’una de les façanes.

TEMES

