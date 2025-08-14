Manresa enderroca tres edificis del Centre Històric per risc d'esfondrament i impulsar-hi habitatge econòmic
L’actuació municipal s’ha posat en marxa aquesta setmana fruit d’una inspecció tècnica que va detectar greus deficiències estructurals en un dels immobles
La vintena de persones que l’ocupaven van ser desallotjades
G.C./Redacció
El mal estat d’alguns immobles del Centre Històric de Manresa s’ha evidenciat novament. Segons ha informat l’Ajuntament, fruit d’una inspecció tècnica que va detectar greus deficiències estructurals en l’immoble situat al número 27 del carrer de les Barreres s’ha procedit al seu desallotjament, atès que estava ocupat, i al seu enderroc, juntament amb dues finques annexes més que també es trobaven en molt mal estat. Amb la número 25 del mateix carrer de les Barreres compartia una estructura metàl·lica per estabilitzar-les. L’altra és al carrer del Pou, on hi havia aquesta estructura.
La vintena de persones que estaven ocupant el número 27 van ser desallotjades amb caràcter urgent i reallotjades provisionalment a l’alberg municipal. Tot plegat, argumenta l’Ajuntament, respon a la voluntat d’avançar en la transformació urbanística del sector i impulsar la reordenació integral de l’espai, situat al costat dels Quatre Cantons.
Dos municipals i un privat
Segons ha detallat l’alcalde, Marc Aloy, dues de les finques afectades són de titularitat municipal, mentre que la tercera és privada. En aquest darrer cas, l’Ajuntament actua de manera subsidiària per garantir la seguretat veïnal, atès que la propietat es troba en situació d’herència jacent -nom amb què es designa el temps que queda entre que es produeix el decés del propietari fins que els hereus decideixen si accepten o bé renuncien a l’herència- i li era inviable intervenir de forma imminent. «És una actuació imprescindible per garantir la seguretat de les persones, i un pas endavant en la regeneració del nostre Centre Històric», ha remarcat Aloy.
L’edifici del carrer de les Barreres 27 data del 1898 i presentava un estat de conservació molt precari, fan saber les fonts municipals, amb nombroses patologies que afectaven tota l’estructura. Ja feia anys que s’havia detectat una problemàtica estructural greu, fet que va obligar a instal·lar un apuntalament metàl·lic exterior per estabilitzar-lo, connectant-lo amb l’edifici del número 25. La inspecció tècnica recent ha certificat l’esgotament total dels elements estructurals fonamentals, sense possibilitat de reparació mitjançant tècniques normals, la qual cosa suposava un risc imminent per als veïns, per als edificis adjacents i també per a la via pública.
Dos ja són a terra
L’informe tècnic i jurídic municipal ha declarat la finca en situació de ruïna imminent, aplicant la legislació urbanística vigent que permet la contractació d’emergència en casos de perill greu. L’actuació inclou l’enderroc dels tres immobles, dos dels quals ja són a terra (el número 25 del carrer de les Barreres i el del carrer del Pou); el tractament de les mitgeres resultants; i el tancament perimetral amb porta d’accés.
Les obres han començat aquesta setmana i tindran una durada aproximada d’un mes. Formen part del procés de reordenació integral del PMU Barreres, amb què l’Ajuntament ha anat adquirint i enderrocant finques per crear nous espais públics i habitatge, seguint el model aplicat a l’altra banda del carrer, on hi ha l’Abacus i altres edificis als Quatre Cantons.
En fases anteriors, el pla ha permès generar un espai provisional de descans de 972 m², amb bancs i paviment tou, reutilitzant bigues de fusta procedents de demolicions. També s’han preservat elements patrimonials com cinc pous tapats i pintats, tines enjardinades i la plantació de tres lledoners que hi aporten ombra i verd.
Aloy subratlla que, «amb l’enderroc actual, l’Ajuntament és més a prop de desenvolupar aquest sector, que preveu nous habitatges i nous espais públics per dinamitzar el barri i fer-lo més viu». L’Ajuntament ha presentat precisament aquest solar a la Generalitat, dins el Pla 50.000 Habitatges, amb l’objectiu que pugui acollir una promoció d’habitatge assequible en el marc de la reserva pública impulsada pel Govern. Es tracta d’una actuació que, per la seva dimensió, constata el consistori, no pot assumir en solitari, i que, per tant, «requereix la col·laboració i el suport de la Generalitat».
L’Ajuntament recorda que està impulsant projectes per posar a disposició 120 pisos de protecció oficial durant aquest mandat.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida