El riu Cardener es podrà resseguir per la vora des de Cardona fins a Castellgalí
El projecte preveu, abans, la retirada de la reclosa que hi ha sota el Pont Vell de Manresa
La Diputació de Barcelona eliminarà la resclosa del riu Cardener que hi ha una mica més amunt del Pont Vell de Manresa.
Es tracta d’una iniciativa per afavorir la connectivitat ecològica fluvial del riu que està relacionada, també, amb la futura Via Blava que permetrà recórrer tota la vora del riu des de Cardona fins a Castellgalí, quan desemboca al Llobregat.
La Diputació de Barcelona impulsa les Vies Blaves a les conques del Llobregat, el Cardener i l’Anoia. Són 243 quilòmetres per descobrir aquests paratges fluvials a peu, amb bicicleta o altres mitjans no motoritzats. És una iniciativa d’envergadura, ja que afecta 7 comarques, 58 municipis i a una població de prop de mig milió. La inversió inicial també és a l’engròs: 54 milions.
La demolició de la resclosa forma part d’aquest projecte, tot i que respon a motius purament mediambientals, segons ha explicat a Regió7 Núria Sendrós, tècnica de Medi Ambient del projecte Vies Blaves de la Diputació de Barcelona.
L’aigua llisca per la part central de la resclosa, que és el que se suprimirà. Els murs laterals es deixaran tal com estan perquè ja s’hi ha acumulat sediment i fins i tot hi ha crescut vegetació.
Restes arqueològiques
L’actual resclosa es va construir el 1992. Es creu que a sota hi podrien haver restes d’una d’antiga que tindria una part de fusta. Per aquest motiu quan es facin els treballs de demolició, abans de finals d’any, l’Ajuntament de Manresa ha sol·licitat que hi hagi un arqueòleg per documentar el que pugui aparèixer.
Els treballs han rebut el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i el departament de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, i també ha superat sense al·legacions el període d’informació pública.
Les Vies Blaves Barcelona són un recorregut al costat de les lleres dels rius Llobregat, Cardener i Anoia perquè «la ciutadania en pugui gaudir» des del respecte a la biodiversitat i perquè pugui ser, també, un recurs ecoturístic per a les poblacions de l’interior traient rèdit dels seus recursos naturals, ha assegurat Sendrós, davant el turisme de sol i platja dominant.
Un recurs turístic
Juntament amb les actuacions de restauració i embelliment dels hàbitats naturals també es vol recuperar la història dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, per convertir-los en un recurs paisatgístic, natural i patrimonial de promoció turística i de dinamització econòmica de l’interior de les comarques de Barcelona.
S’aprofiten els camins que ja existeixen actualment, i allà on no n’hi ha, se n’obriran de nous. Això inclourà algunes infraestructures com ponts. L’impacte entorn dels rius serà mínim, i com a mesures compensatòries per recuperar els espais fluvials es porten a terme treballs com la supressió de la reclosa del Cardener al seu pas pel Pont Vell de Manresa.
Via Blava al Bages
En el cas del tram del Bages del riu Cardener, s’actuarà en els 52 quilòmetres de riu que hi ha entre Cardona i Castellgalí, on ja confluirà amb la Via Blava del Llobregat. El projecte constructiu ja està redactat i està pendent dels darrers tràmits. La inversió prevista supera els 10 milions d’euros.
Pel que fa a la Via Blava del riu Llobregat, recorrerà 140,5 quilòmetres des del seu naixement a les fonts de Castellar de n’Hug, a la comarca del Berguedà, fins a Martorell, resseguint l’itinerari de les colònies tèxtils al Baix Berguedà i unint indrets emblemàtics com Sant Benet i Montserrat. Acabarà a el Prat de Llobregat.
A més a més, el recorregut principal es podrà completar amb fins a gairebé 90 quilòmetres més de possibles variants i enllaços. La Via Blava del riu Llobregat suposarà una inversió de més de 22 milions d’euros.
La que sí que està en dansa és la Via Blava del riu Anoia. Aquest setembre és previst que es posi en marxa el tram que passa per les poblacions de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova el Camí i la Pobla de Claramunt. En fases posteriors ha d’arribar a Martorell on s’unirà amb la Via Blava del Llobregat.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida