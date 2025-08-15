La desconnexió fortuïta d'un cable d'alta tensió causa dos talls seguits a la xarxa elèctrica de Manresa
A partir de 3/4 d'11 del matí s'han produït dues interrupcions breus i seguides d'electricitat
Fins a 2/4 d'1 del migdia hi ha hagut 300 abonats que no han pogut recuperar els subministrament
300 abonats de Manresa han pogut recuperar el subministrament elèctric a 2/4 d'1 del migdia, que han perdut pels volts de les 11 del matí d'aquest divendres fruit dels dos talls seguits del subministrament elèctric que hi ha hagut a partir de 3/4 d'11. Ambdós han estat molt breus.
Segons informació de la companyia Endesa, responsable del manteniment de la xarxa de distribució elèctrica, els talls els ha provocat la desconnexió fortuïta d'un cable d'alta tensió. Com a resultat, hi ha hagut dos talls del subministrament elèctric. El primer, a 3/4 d'11 del matí, que s'ha resolt de seguida, i el segon, al cap de pocs minuts, que també ha durat poc. Si bé no ha estat possible concretar l'àmbit de l'afectació, sí que es pot dir que ha estat entorn de l'Estació d'Autobusos de Manresa.
