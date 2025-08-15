L’Ajuntament de Manresa recomana prudència davant la nova onada de calor
L’Agència Estatal de Meteorologia situa les màximes a la capital del Bages entre els 39 i els 41 graus
G.C./Redacció
Davant l’onada de calor d’aquests dies, amb màximes, en el cas de Manresa, que l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) situa, a partir d’avui i fins dilluns, entre els 39 i els 41 graus, l’Ajuntament demana prudència a la població.
Com a mesura per fer front a calorades intenses es recomana protegir-se del sol i de la calor; reduir l’activitat física durant les hores de més sol; beure força aigua i evitar els menjars calents i els que por ten més calories, i estar pendents de la gent gran o que viu sola. Aquestes recomanacions formen part de la llista de consells de la Generalitat.
L’Ajuntament també recorda que a la ciutat hi ha refugis climàtics (espais que asseguren un confort tèrmic interior i funcionen mantenint els seus usos i funcionalitats i especialment sensibles per acollir persones vulnerables a la calor) a disposició, com són la Biblioteca del Casino i de l’Ateneu les Bases, el Palau Firal, el Centre Cívic Selves i Carner, el Casal de les Escodines o l’Oficina de Turisme, entre altres. Cal consultar els horaris perquè varien segons el lloc.
També és recomanable visitar parcs i zones a l’aire lliure ombrívoles, sobretot durant les hores de menys calor (a primera hora del matí i a última hora de la tarda).
L’excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament.
