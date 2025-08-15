Sis joves s'interessen per ser els nous hereu i pubilla de Manresa
Les candidatures es poden presentar fins al mateix dia 30 al matí, a l'hora de l'examen
Redacció
Sis joves s'han interessat en els darrers dies per optar a ser els propers Hereu i Pubilla de Manresa, segons han explicat fons de la Comissió de la Pubilla i l'Hereu de l'Agrupació Cultural del Bages. En concret, són tres nois i tres noies que opten a rellevar a la Pubilla 2024, Eulàlia Casserras Anguera, i l’Hereu 2024, Ramiro Payges Skladalowski, i seguir amb la tradició.
De moment, només una de les tres noies ha oficialitzat la seva candidatura, mentre que cap dels candidats a hereu ho ha fet. Malgrat això, ells i la resta de joves nascuts entre el 2002 i el 2007 que es vulguin presentar encara tenen temps de marge per fer-ho. De fet, segons expliquen des de la Comissió, el temps límit per presentar-se és el mateix dia 30 d'agost a dos quarts de nou, quan començarà la reunió informativa i es faran les proves d'aptitud per a escollir els nous representants. Caldrà que assisteixin tots els candidats i candidates amb un representant, el qual formarà part del jurat. Les candidatures es poden presentar a les oficines de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, al local de l’Agrupació Cultural del Bages, per correu electrònic a través de pubillatgedemanresa@agrupaciocultural.cat o bé trucant al telèfon 658 80 45 03.
L'acte de proclamació serà l'endemà, diumenge 31, i també servirà per a acomiadar a Casserras i Payges, escollits en el marc de la Festa Major de l'any passat. El pubillatge és una tradició que representa la ciutat arreu del territori català, alhora que requereix que participin en les festes i actes de cultura popular. La seva presència en aquests esdeveniments sovint és diversa i tant es pot donar de forma activa com també d’espectador institucional juntament amb altres autoritats presents.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir