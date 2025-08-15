Celebració

Valoració positiva de les festes de Sant Ignasi de Manresa

Valoració positiva de les festes de Sant Ignasi de Manresa / FOTO VERT

Redacció

Manresa

Membres de l’organització van valorar positivament els diferents actes de les Festes de Sant Ignasi, entre els quals l’ actuació de Lupulus Emsembla, l’espectacle familiar a càrrec de l’Avi Lluís i el sopar a la fresca, que va comptar amb uns 75 assistents.

