Celebració
Valoració positiva de les festes de Sant Ignasi de Manresa
Redacció
Manresa
Membres de l’organització van valorar positivament els diferents actes de les Festes de Sant Ignasi, entre els quals l’ actuació de Lupulus Emsembla, l’espectacle familiar a càrrec de l’Avi Lluís i el sopar a la fresca, que va comptar amb uns 75 assistents.
