Obertura
El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
Eric Reig i Jaume Fàbregas han agafat el relleu d’un dels establiments més emblemàtics de Manresan
Han renovat el local i incorporat plats a la carta
L’històric frankfurt Cal Manel, de la carretera de Cardona de Manresa, reobrirà aquest dimarts de cara al públic amb una estètica completament renovada, una carta amb alguna incorporació i un nou nom: El Manel.
Eric Reig, de 30 anys, i Jaume Fàbregas, de 28, són els dos joves que des del passat mes de maig, quan l’antic propietari Josep Sorinas (Manel) es va jubilar, van agafar el relleu d’un establiment amb 38 anys d’història i que ha marcat generacions. Ara, però, durant les últimes setmanes han estat treballant per renovar l’estètica i afegir alguns plats al que fins ara havia continuat sent Cal Manel.
Nous plats a la carta
Reig i Fàbregas asseguren que El Manel, mantindrà la línia del que havia sigut. «Seguirem fent entrepans i hamburgueses, però, de moment, menú no». Els dos joves, però, sí que han incorporat alguna novetat a la carta «per fer-la més nostre i adaptada a les tendències actuals», expliquen. «Ara treballarem amb més tipus de pollastres, carns, arrebossats i salses».
Com a conseqüència dels canvis i també com a adaptació al mercat actual, «els preus de la carta han pujat. Per supervivència» confessen. «La clientela, però, ho ha entès molt bé i no han rebut malament els canvis en el preu», fan saber. De totes maneres asseguren que els preus d’El Manel «seguiran sent econòmics, i per sota de la resta d’oferta actual. Per 11-13 euros pots menjar perfectament una hamburguesa, unes patates i una beguda, amb la qualitat del producte de proximitat».
D’altra banda, també expliquen que el personal de cuina i servei serà el mateix que hi havia hagut fins ara.
L’essència, doncs, tal com expliquen, «ha canviat inevitablement, però també és la nostra manera de ser. No volem tirar per terra la feina que s’ha fet els últims 38 anys. Ens hem adaptat bé a la gent, som del centre de Manresa, i els clients són els mateixos que venen aquí des de sempre, no volem que sentin que els fem fora»
Un espai renovat totalment
El que sí que canvia, però, és l’espai: «Hem volgut renovar totalment l’establiment perquè, a més a més que pugui ser un espai modern i funcional per la nostra manera de fer, sigui com el menjador de casa i els clients s’hi sentin còmodes per fer tots els àpats». De fet, visualment, l’únic element que recorda el que un dia va ser Cal Manel, és el cartell, que Reig i Fàbregas han volgut mantenir «com a homenatge a l’antic propietari».
Manresans de tota la vida
Jaume Fàbregas i Eric Reig van decidir agafar el relleu de Cal Manel «perquè buscàvem una oportunitat i se’ns va presentar». Els dos joves ja havien treballat junts anteriorment en diferents establiments de Manresa. «De seguida vam veure que hi havia molta química amb el Manel, ja que quan ells van començar el negoci es trobaven en una etapa molt similar a la nostra» expliquen. També per la seva manera de ser «i la nostra relació amb el centre i els locals d’aquí. De fet, nosaltres havíem sigut clients puntuals de Cal Manel» afegeixen.
En declaracions a Regió7 Reig i Fàbregas expliquen el canvi de nom: «Després de 38 anys darrere la barra creiem que el nom de l'establiment no podia deixar d’incloure a l’antic propietari, Josep Sorinas, a qui tothom coneixia com a Manel». Afegeixen que tenint en compte els canvis a l’interior també volien modernitzar el nom traient el «Cal». «És un homenatge però també una manera de fer les coses senzilles, perquè què és més reconeixible en aquest establiment que el seu nom?» apunten.
«Abans el Josep, sense dir-se Manel era El Manel, ara potser nosaltres que tampoc ens diem Manel, ens diran Els Manel, qui sap», diuen rient.
