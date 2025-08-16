Les cel·les silencioses que es conserven a la Florinda
L’edifici modernista que acull la seu de la Policia Local de Manresa amaga un antic dipòsit municipal de detinguts que va obrir l’any 1990 i va funcionar fins al 2008
L’edifici de la Florinda de la Policia Local amaga un espai on el temps sembla haver-se aturat. A la primera planta, un passadís condueix a l’antic dipòsit municipal de detinguts, un espai que podria ser un plató de rodatge perfecte per una pel·lícula de delinqüents ambientada en els anys noranta. "Els municipis que són seus de partits judicials havien de disposar d’un dipòsit en absència d’una presó, i aquest va funcionar fins a l’obertura de Lledoners el 2008", explica l’inspector en cap de la Policia Local de Manresa, Miquel Martínez Pavón, que hi havia treballat com a cap de torn.
L’espai consta de catorze cel·les amb les portes i les reixes pintades de verd que s’estenen al llarg d’un passadís on també es pot trobar un rentamans, uns dutxes o una sala de reconeixement on encara es conserven els números pintats a la paret. Tot i el silenci que regna a l’espai, fa trenta anys era un lloc de trànsit constant de detinguts a la ciutat. "Aquí havíem arribat a tenir-ne set o vuit a la vegada. Normalment, s’hi estaven fins a 72 hores, mentre el jutge decidia si quedaven en llibertat", recorda Martínez.
El dipòsit municipal es va inaugurar l’any 1990 com a successor de la presó de les Escodines, avui seu de l’associació de veïns del barri, que es va calcinar després que un pres que estava sota els efectes de l’heroïna calés foc en un matalàs. Després d’aquell tràgic accident, en què van morir tres persones, la presó es va traslladar a la Florinda. "L’obra, que ja estava projectada abans de l’incendi, va costar 27 milions de pessetes per l’època, el que equival a uns 160.000 euros", apunta l'inspector en cap.
El trasllat va suposar un gran canvi, tenint en compte que les instal·lacions de l’anterior presó feia temps que havien quedat obsoletes. "A les Escodines, els funcionaris obrien cel·les amb un manat de claus que pesava tres quilos, mentre que a la Florinda ja es podien controlar portes, dutxes i càmeres de videovigilància des d’un panell remot", assenyala Martínez, que afegeix que el sistema de seguretat que incorporava aquell nou dipòsit municipal era dels més moderns per l’època a nivell espanyol. "Això ens permetia controlar tots els moviments", diu Martínez, que recorda algunes de les frases que més repetien els interns: "Guardia, ábreme la ducha" o "Dame un cigarrillo".
El nivell de seguretat feia que els detinguts tinguessin cert respecte al dipòsit municipal. "Anar-hi suposava passar tres dies gairebé incomunicats, sense poder fumar, fins que eren traslladats a la Model o a Quatre Camins", diu Martínez. L'inspector recorda que abans es podia acabar detingut per motius tan diversos com no pagar un bitllet de tren o saltar a la plaça de toros, tot i que la majoria dels casos eren robatoris amb violència i intimidació, sovint vinculats al consum de drogues en plena expansió de l’heroïna. "Els símptomes d’abstinència eren molt forts", afegeix Martínez, que explica que, en casos extrems, s’utilitzava una sala d’incomunicats per evitar autolesions, tot i que era un recurs poc habitual.
Tot i que només han passat tres dècades, Martínez ho recorda com si fos ahir. Va ser una època en què, segons ell, entre policia i delinqüent hi havia "més respecte" i fins i tot "una certa complicitat". "No hi havia tanta mobilitat com ara i ens coneixíem tots", diu. Avui, aquell espai serveix de magatzem, però encara conserva les històries i la memòria d’un passat molt proper.
