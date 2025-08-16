Històries del Bages - Núm. 936
Refugis antiaeris a la Manresa franquista (1)
La Jefatura Nacional de Defensa Pasiva del règim feixista espanyol creada el 1941 va voler protegir la població civil amb un decret que va entrar en vigor el 1943 i es va derogar el 1944. Era obligatori per a les cases de nova construcció i les reformades
El gener de 1941 el Ministerio del Ejército va crear la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del Territorio amb l’objectiu d’assegurar la protecció de la població civil contra els bombardeigs aeris.
Més tard, el 22 de juliol de 1943 es va publicar un decret que obligava a construir refugis per a la població a tots els edificis de nova planta que es construïssin a les ciutats espanyoles amb més de vint mil persones. L’origen d’aquesta normativa franquista té a veure amb la por del règim feixista espanyol, que, tot i la seva neutralitat sobre el paper a la Segona Guerra Mundial, temia un eventual atac dels aliats. El mateix règim que havia ordenat cegar els refugis antiaeris republicans de caràcter públic i popular fets durant la guerra, ara ordenava fer-ne de nous, amb caràcter privat i, des del punt de vista de la resistència, menys efectius.
A Catalunya, a part de Barcelona, havien de construir refugis les ciutats de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Girona, Figueres, Tarragona, Reus i Tortosa.
El BOE va publicar el Decreto de Presidencia del Gobierno que establia l’obligatorietat, al «exigir, a base de la experiencia adquirida en nuestra guerra de Liberación y del estudio de la legislación existente en otras naciones, la adopción de medidas de previsión encaminadas a asegurar la protección de la población civil contra los bombardeos aéreos».
El decret va entrar en vigor el 26 de juliol de 1943 i constava d’onze articles i en el primer s’especificava que era obligatori la construcció d’un refugi en totes les cases de nova construcció o en cases reformades en que el valor de les noves les obres fos superiors o igual al valor que tenia abans. En quedaven exclosos els habitatges de planta baixa i un pis. El decret es va derogar el novembre de 1944.
La normativa la impulsava la Jefatura Nacional de la Defensa Pasiva, que detallava normes exhaustives en la construcció: fer els refugis al soterrani, si era possible amb planta rectangular i amb una avantcambra o cancell de seguretat «per a la protecció contra agressions químiques». A més, havien de tenir wàters, ventilació, i els de capacitat superior a 50 persones, una estança separada per al «jefe o vigilante».
La normativa especificava els materials que calia usar (formigó armat) i remarcava que els refugis eren eficaços contra esfondraments, metralla i ones expansives, però no en cas d’impacte directe d’una bomba.
Els projectes dels refugis s’havien de presentar als ajuntaments i seria l’arquitecte municipal qui validaria els plànols, càlculs i memòria del refugi i la ·Jefatura Provincial de Defensa Pasiva» l’inspeccionaria.
El cost de construcció anava a càrrec dels propietaris de l’immoble o sigui que era la població civil la responsable en última instància de la seva pròpia seguretat. Malgrat les fortes multes econòmiques que preveia el decret i tenint en compte la misèria econòmica i material d’aquells anys, el sistema no va funcionar perquè no tots els promotors d’edificis d’habitatges podien suportar el sobrecost que representava construir un refugi. Així molt promotors van eludir la construcció amb subterfugis, complicitats municipals, o paralització de l’obra i només alguna gent van poder pagar aquest sobrecost addicional.
A la nostra ciutat tenim constància documental de diferents cases que se’ls va obligar a afegir als plànols de l’edifici que volien construir el plànol d’un refugi al soterrani amb unes característiques concretes.
El dia 28 de juliol de 1943 trobem a l’Arxiu Municipal un informe en què les senyores Susana i Carme Devant firmen que vivien al Passeig Pere III (casa Devant) demanen permís a l’Ajuntament de Manresa «para derribar la casa de planta baja y tres pisos sita entre la Plaza de Santo Domingo y calle Borne y Nueva, señalada con e1 36 de esta calle, construyendo un edificio, en este lugar, que se destinará a tiendas y habitacions utilitzables para despachos».
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir