La restauració del mural a la galeria de la casa Fàbregas de Manresa dona nous resultats
La fase que s’acaba d’enllestir ha servit per destapar en dos trams de paret un arrambador amb una sanefa de flors i un grafit del que s’intueix que sembla la cara d’un soldat, ambdós del segle passat
Un mínim de quatre capes de pintura i d’altres materials com guix, i un màxim de set. Tot plegat, un bon garbuix. És el que han trobat les expertes que han dut a terme la segona fase de restauració del mural que hi ha a la galeria de la casa Fàbregas de la plaça Major de Manresa que, malgrat tot, ha ofert alguna troballa interessant i curiosa.
Val a dir que, a diferència de la fase anterior, els resultats no han estat tan espectaculars. Aleshores, es van trobar dibuixos (d’animals, d’un home i una dona i d’un soldat) de principis del XIX, i pintures de finals del XIX i principis del XX compartint espai en la paret més ampla. Ara, en els dos trams que s’han restaurat hi han destapat un arrambador amb unes flors pintades i un dibuix amb grafit del que sembla un soldat. En ambdós casos, es tracta de treballs que datarien del segle passat. La resta, com ja va passar en la fase anterior, són un cúmul de superposicions. Com aleshores, la restauració (17.850 euros) s’ha fet amb una subvenció de l’Ajuntament i amb diners de la propietat, Dupros SL. L’ha liderat Anna Viñas, conservadora i restauradora de béns culturals, que hi ha treballat amb Judit Roquet, Anna Bedmar i Aina Amblàs.
A la paret situada a mà dreta de la porta per sortir a la galeria «hem trobat paisatge de fons, algun testimoni per la part baixa molt malmès i edificis afegits posteriorment amb una pintura molt més dura», com els que van destapar en el mur principal. En aquest cas, va ser possible recuperar un tram de la pintura, on s’intueixen la Seu i el Pont Vell; en canvi, en el mur lateral només es veu el trosset d’un edifici impossible d'identificar. També hi han deixat un tros de cel inapreciable i hi havia restes d’uns dibuixos amb grafit dels quals no en queda res. «Estaven tan malament!», constata Viñas, i n’explica el motiu. «Hi havia una capa de guix per sobre bastant gruixuda en alguns punts que arrencava la pintura de sota. Quan s’enguixa una paret és que, o no els agrada gens el que hi ha a sota o que ja està malmès. Aquí estava molt malmès», certifica. El que s’ha conservat més bé és un arrambador amb una sanefa. «Hi ha hagut arrambadors a tot arreu i de diferents èpoques, però el que sortia en bon estat és el que té unes floretes i vam decidir deixar-lo». Com a curiositat, explica que antigament en aquest tram de paret hi havia una finestra que els va sortir mentre treballaven. «Vam picar i ens van baixar uns rocs». Recorda que, com que l’edifici és la suma de quatre unitats estructurals, «per unificar la façana posterior es va fer un afegit i la galeria», de manera que la paret lateral que ara han restaurat formava part d’un altre edifici del carrer d’Amigant. Durant els treballs, a les parets «hem trobat anelles per tot arreu, i fins i tot en vam treure un ferro».
L’esbós d’un soldat
En l’altre tros de paret restaurat, a mà esquerra de la porta de sortida, han trobat «l’esbós d’una cara que no sé si és d’un soldat que sembla que va amb casc i que a l’espatlla porta una mena de serrells». El traç està desdibuixat.
Viñas recorda que una pintura mural no està pensada per estar a la intempèrie i que, tenint en compte això, encara rai el que s’ha conservat. «Hi ha molta informació, en aquesta paret». Feta aquesta segona fase, quedarà pendent la paret de l’altre lateral i «mirar si hi ha policromia al sostre. Estem en el procés de fer proves» per valorar si caldrà una altra fase de restauració.
Un edifici molt singular
Com s’ha dit, la casa Fàbregas és la suma de quatre unitats estructurals diferents entre els segles XVI i XVIII, la qual cosa la fa molt especial. Entre altres peculiaritats, hi ha un vial fossilitzat tipus carrer del Balç en versió reduïda que tot fa pensar que és d’origen medieval i un arc rebaixat sobre el passadís de l’entresol que és un element arquitectònic inèdit, tal com va destacar l’arquitecte Pere Santamaria, responsable de la rehabilitació de l’edifici, que va comprar Dupros SL. Actualment, hi ha dependències municipals llogades per l’Ajuntament, inclosos els baixos on hi ha l’Oficina de Turisme, i pisos per a gent gran amb serveis compartits de la Fundació Sant Andreu Salut, que en aquest cas els va comprar.
