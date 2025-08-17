Onada de calor
El final de l’onada de calor deixa la Manresa de tarda desèrtica
A primera hora de la tarda, el centre oferia un escenari de persianes abaixades i carrers buits, només interromputs per alguns veïns
Redacció
El rellotge marca les quatre de la tarda i el termòmetre indica els 40º al sol. El centre de Manresa sembla haver-se adormit. Més que no pas gent buscant refugi o refresc, el que genera aquesta nova jornada qualificada d'onada de calor és una autèntica deserció. El Passeig de Pere III, habitualment un dels punts més transitats de la ciutat, es mostra gairebé buit. Es pot comptar amb els dits de les mans la quantitat de persones que hi ha assegudes a les terrasses i els bancs del carrer. Els bars ofereixen més taules lliures sota para-sols que no pas ocupades.
Entre les poques excepcions hi ha l’Emma i la Núria, dues noies vingudes de Solsona que han passat un matí d’escalada en un rocòdrom de la comarca. Assegudes en una terrassa, juguen a cartes i fan temps amb un cafè amb gel. És normal que pels carrers de la ciutat no hi quedi quasi ningú “no hi ha cap botiga oberta i fa molta calor”.
Els cambrers que atenen les taules confirmen la sensació de calma. Expliquen que els matins són més vius, sobretot a l’hora del vermut, i que és al vespre quan el Passeig torna a recuperar el soroll, quan la calor afluixa una mica i la gent surt a donar un tomb o a fer el gelat.
A l’inici del Passeig, una parella camina agafada de la mà. Diuen que han baixat a estirar les cames i prendre alguna cosa. “De calor en fa a totes hores, així que tant hi fa sortir ara com després”, i afegeixen que “els arbres protegeixen una mica”.
Mentrestant, al carrer Guimerà, l’altre eix comercial de la ciutat, les obres accentuen la sensació de quietud. Segueix havent-hi pols, però no hi ha soroll ni cap vianant passejant per les voreres. Així mateix, la dependenta d’una fleca aprofita que no hi té ningú i deixar el local a punt per quan arribi la gent cap a les set o les vuit del vespre.
A primera hora de la tarda, el centre de Manresa viu un temps mort, entre el ritme de mig matí i l’animació del vespre. No obstant això, els establiments de gelats i granissats fan negoci tot el dia. A la italiana Dolce Piacere no hi deixa d’entrar gent, i fins i tot, en algun moment determinat s’hi segueix formant cua.
