La història recent, reclam de les visites a la Manresa Desconeguda
La proposta és recórrer els espais de repressió franquista i entrar als cinemes Atlàntida, tancats des del 2012
La Festa Major de Manresa té la virtut de programar actes per a tota mena de persones. També les nostàlgiques, amants de la història local recent o senzillament curioses.
Les tradicionals visites a la Manresa Desconeguda és qui pot satisfer aquesta varietat de sensibilitats. La proposta d’aquest any tornarà a fer exercitar la memòria d’uns, despertar l’interès d’altres o senzillament deixar un pòsit de coneixement més sobre la ciutat i la seva història. Aquest any ho farà amb visites a l’interior del cinema Atlàntida del passeig de Pere III, que va tancar el 2012, i els espais de la repressió que van patir alguns manresans a finals del franquisme, fa 50 anys.
Els cinemes Atlàntida estan igual que quan es van tancar, explica a Regió7 l’historiador Francesc Comas, amb la qual cosa es podran veure les sales, les pantalles, les màquines d’aleshores per projectar les cintes... Fins i tot i haurà alguna sorpresa i qui sap si crispetes i tot. En aquest cas el que es podrà veure seran les sales 2, 3 i 4 dels multicinemes d’aleshores. El que s’anomenava la sala gran, la 1, que era pròpiament la del cinema Atlàntida, es va reconvertir primer en un supermercat OpenCor que ara és una botiga.
Visites matí i tarda
L’activitat es durà a terme el dijous 28 d’agost, i com que s’ha previst que despertarà molta expectació, s’han programat, excepcionalment, visites matí i tarda que començaran al pati del Kursaal, on es farà una explicació dels centres d’oci, cinemes i teatres de Manresa. Es dona el cas que l’any vinent farà 130 anys que es va projectar la primera pel·lícula a la capital del Bages. Va ser el desembre del 1896 al teatre Conservatori.
D’aquí s’anirà cap als vells cinemes de la família Padró. L’entrada serà per un lateral. Dues curiositats: l’antic cinema Catalunya al costat de l’Atlàntida i que es va reconvertir en els multicinemes que es podran visitar, va ser el primer de Catalunya en tenir butaques encoixinades. Segona curiositat: l’Atlàntida es va inaugurar el 1976 amb la projecció de la mítica «Tauró» de Steven Spielberg.
Espais de repressió
L’endemà divendres, 29 d’agost, les Visites a la Manresa Desconeguda proposa recórrer els espais de la repressió. Forma part del conjunt d’activitats que s’han preparat relacionades amb els 50 anys del final del franquisme. Poc abans de la mort del dictador, el novembre del 1975, un grup d’activistes manresans van ser detinguts i torturats.
Les visites començaran a Casa Caritat on s’explicarà el context de l’època. A l’església de l’edifici es va dur a terme una pregària col·lectiva pels detinguts en la qual van participar unes 200 persones. D’aquí es passarà al carrer Cantarell, on hi havia l’aparell de propaganda del llavors partit clandestí PSUC. També hi haurà temps per anar al Casal de les Escodines, on fins fa uns anys hi havia la presó de Manresa, i al convent de les Germanetes dels Pobres, on persones que van patir la repressió en donaran i explicaran el seu testimoni. La visita s’acabarà al Museu de Manresa, on s’inaugurarà una exposició sobre aquesta temàtica. La coral Incordis posarà el seu granet de sorra.
Cal inscripció prèvia
Com sempre, les visites són gratuïtes, però és imprescindible fer reserva prèvia a partir del dilluns 25 d’agost a les 10 del matí. Es pot fer en línia a la web de l’Oficina de Turisme, o bé presencialment els dilluns de 10 a 2 i de 5 a 7; de dimarts a dijous de 10 a 2 i els divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.
Una setmana justa per a la Festa major de Manresa
La Festa major de Manresa és a tocar. D’aquí a una setmana justa posarà fil a l’agulla amb els tallers de Xàldiga, la Moscada i el Correfoc Infantil. Ja s’ha convertit en un clàssic de Xàldiga infantil, tot i que en un principi va costar, obri la festa major el cap de setmana anterior el que és pròpiament la festa, que com els darrers anys es concentra entre cinc dies. En aquesta ocasió entre el 27 d’agost i l’1 de setembe quan, serà novament Xàldiga, qui posarà en punt i final amb el tradicional Correfoc. erà el diumenge 24 d’agost a partir de les 6 de la tarda a la plaça Major.
