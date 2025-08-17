ENTREVISTA | Joan Carrió Grau Mestre, artista, president del Cercle Artístic de Manresa
«L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
Ha estat un dels mestres que, als anys setantes, van transformar la vella escola franquista, en el seu cas principalment a la Puigberenguer, on va treballar durant 32 anys. Fill d’un supervivent de Mauthausen, en l’edat adulta va arraconar la pintura i la va reprendre els anys noranta, quan es va enamorar de l’aquarel·la. Reivindica el Cercle com una eina útil per a la promoció de l’art.
D’aspecte encara jove i en plena forma, Joan Carrió no encaixa ni en el clixé d’un artista de 71 anys ni en cap altre. Mestre vocacional, pintor amb moltes altres aficions i fill d’un supervivent de Mauthausen, la duríssima experiència del seu pare i la seva mare el van fer valorar la vida com una cosa delicada que es pot esguerrar fàcilment i que cal gaudir tant com sigui possible. Ara, jubilat després d’una feliç carrera de mestre de primària, presideix el Cercle Artístic de Manresa i combina l’aquarel·la i la ceràmica amb la bicicleta, la natació i la natura.
Anava per mestre i va acabar sent artista, o a l’inrevés?
Jo vaig ser mestre per vocació. M’agradava la canalla i vaig gaudir molt amb la feina. Em vaig jubilar sense adonar-me del temps que havia passat. La pintura no ha estat una activitat primordial de la meva vida. La vaig aparcar durant molts anys i no la vaig trobar a faltar. M’agrada molt pintar, però també m’agrada molt la bicicleta, nedar, caminar, anar al teatre, al cinema, llegir... La vida és curta i no hi ha temps per a tot! I segurament també hi va influir que jo no he estat mai una persona gaire arriscada ni gaire bohèmia.
Però ha acabat dedicant-s’hi molt seriosament.
Sí, de fet, vaig anar a l’Escola d’Arts i Oficis durant uns anys, però quan em vaig casar ho vaig deixar i no m’hi vaig tornar a posar fins als anys noranta, quan el Martínez Lozano, que era un especialista, va fer uns cursos d’aquarel·la al Cercle Artístic. Vaig pensar que l’aquarel·la no demana molt espai i m’aniria bé. Vaig provar-ho i em va encantar. Ja gairebé no he pintat res més que aquarel·les.
Què l’atreu de l’aquarel·la?
La fluïdesa i la transparència que et dona l’aigua. Si pintes a l’oli o amb acrílic pots anar posant capes; en canvi, en aquarel·la l’aigua va on vol i has de procurar no pifiar-la gaire perquè hi ha coses que no es poden rectificar ni dissimular.
Ha reflexionat sobre perquè pinta com pinta?
Perquè m’agrada el figuratiu. No molt tocat i posat, però figuratiu. M’agrada pintar algun lloc que em crida l’atenció, o que m’ofereix un contrast de llums interessant. I m’agrada el color. Per a mi el model serien pintures com «El descans dels ciclistes», de Ramon Casas, o «El petó», de Klimt. Entrar en l’abstracte em costa més.
I de pintar, va passar a organitzar.
Al Cercle hi vaig entrar ben bé per ajudar, perquè necessitaven algú que es fes càrrec de la gestió econòmica, i jo ho podia fer. Quan l’Alba Comas va deixar la presidència no es presentava ningú per agafar-la, i vaig acceptar posar-m’hi durant quatre anys. És més que res un acte de solidaritat, perquè a mi els càrrecs no m’agraden, prefereixo passar desapercebut.
El Cercle Artístic va ser fundat els anys vint i llavors era el punt de trobada dels moderns. Avui ja no és així.
Si hi entrés gent més jove o més trencadora, podria ser un nucli d’innovació. El problema és que viure de l’art és difícil, i de vegades artistes que potser voldrien fer coses més trencadores han d’anar a recórrer tots els concursos de pintura ràpida per guanyar-se la vida, en comptes d’innovar i aportar innovació a entitats com el Cercle. Però tal i com està l’art avui en dia, seria bo que tots els que ens hi dediquem féssim pinya i ens ajudéssim els uns als altres en comptes de quedar-nos cadascú al seu racó. Nosaltres tenim molt bona sintonia amb altres entitats de la comarca, i crec que, com més en tinguem i més col·laborem, millor.
Quina funció diria que fa, ara?
Per exemple, fa una funció de divulgació de l’art important amb els tallers que ofereix cada dia, i que tenen una vuitantena d’alumnes cada setmana, amb professors que hi treballem sense cobrar. També s’organitza l’Exposició d’Artistes Manresans, el concurs de la Ràpida de la Llum, hem fet sortides a pintar al carrer i pels voltants de la ciutat, tenim una sala oberta a tothom per fer exposicions que està ocupada fins al 2028... Abans ens costava trobar-hi qui hi exposés, i ara hi ha llista d’espera.
Organitzar la Llum l’ha fet veure la festa d’una altra manera?
Sí, a mi m’agrada esquiar (riu), i per la Llum gairebé sempre havia estat fora. Organitzar la festa m’ha fet veure Manresa d’una altra manera. Ha portat molta feina, que hem pogut fer gràcies a la gent que hi va col·laborar, però viure la festa des de dins m’ha ajudat a estimar més la ciutat.
A l’escola hi va ensopegar una època de canvi.
Sí, la gent que als anys setanta estudiàvem magisteri era perquè ens agradaven els infants i perquè teníem ganes de canviar l’escola franquista i fer-la més nova i participativa. A l’escola Puigberenguer ho vàrem poder fer. A la Sant Ignasi les primeres actes en català les vaig escriure jo, que n’era el secretari. Estan plenes de faltes, perquè encara no havíem fet el reciclatge! En aquesta època els mestres normalment ens enteníem i hi havia col·laboració i ganes d’innovar. Recordo, per exemple, que vaig anar a Sant Cugat a fer uns tallers per aprendre a impartir ciències naturals amb nous mètodes més manipulatius, cosa que va ser molt enriquidora tant per als alumnes com a per a mi. A més, els pares feien molt costat als mestres i eren molt participatius. Això ara s’ha perdut: ara els pares, en general, ofereixen poc i exigeixen molt.
L’escola de mestres cremats que predomina ara vostè no l’ha viscut.
No, jo me’n vaig anar just a temps. He estat de sort! Jo no m’he trobat amb el problema de que t’arribi a mig curs tot un alumnat que no coneix ni la llengua. Si incorporar un infant nou de vegades ja era complicat, imagina’t ara. Per integrar-los haurien d’estar primer en classes petites aprenent la llengua i les coses més bàsiques, però això no passa, o no prou.
En els darrers anys s’ha parlat força dels catalans als camps nazis, però no s’ha parlat gens dels seus fills. Com era ser fill de Jacint Carrió, exil·lat, supervivent de Mauthausen i represaliat per Franco?
Normalment s’ha dit que la gent que va sobreviure als camps estava molt tancada i explicava poques coses. No va ser el meu cas. El meu pare, dins del que podia, sí que en parlava. I jo ho he viscut des de petit. N m’ho explicava a mi, però venia gent a casa, en parlaven, i jo ho sentia. Vaig ser conscient de tot el que havia viscut des dels set o vuit anys, i en vaig veure imatges i documents.
També va viure com a nen la seva lluita antifranquista.
Sí, als baixos de casa meva s’hi feien reunions dels opositors al règim. Evidentment, si l’haguessin enxampat l’haurien tornat a empresonar. Les primeres vegades que vàrem anar a França a fer les primeres reunions per crear les amicals de Mauthausen ell vivia un trauma, perquè li regiraven tot el que portava, i patia moltíssim perquè no sabia si el detindrien. Jo era petit però ho percebia perfectament.
Com creu que el va influir tot això?
A mi tot aquest coneixement em va fer tenir una reacció de molt respecte davant de l’horror. Vaig prendre consciència de que les coses poden anar molt malament i això em va fer ser molt pragmàtic i tendir a buscar seguretat. Altres, en el meu lloc, haurien sortit lluitadors, però jo no. No m’agrada la política i no serviria gens per fer-ne. Al meu pare prou li hauria agradat, perquè ell s’hi va dedicar fins al darrer dia, però jo no sóc així. A més, no és només la vida del meu pare: la meva mare va estar refugiada al camp d’Argelés i va perdre dos fills als nou mesos, un de més gran i un de més petit que jo. L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent.
Ell havia estat a Estat Català i a ERC durant la República i va participar en la refundació d’ERC, fins i tot en va ser candidat, però va acabar senti regidor del PSC.
Sí, són coses que passen en política. Potser va ser perquè a ERC hi va haver divisions que no li van agradar i al PSC es va sentir més ben acollit.
Com va viure el pas de ser un supervivent de Mauthausen represaliat pel franquisme a ser regidor d’un ajuntament democràtic?
Per a ell estar a l’ajuntament va ser un revulsiu molt important al final de la seva vida. Escriure les memòries amb l’Àngels Fusté, també, i va anar a tot arreu on li van demanar a explicar el que havia viscut a Mauthausen. Aquells darrers anys de reconeixement per a ell van ser fonamentals.
ELS QUATRE CANTONS
Tothom té el que es mereix?
No.
Millor qualitat i pitjor defecte.
Capacitat d’adaptació i poca capacitat de reacció.
Quant és un bon sou?
El que permet viure i viatjar.
Nota pressió estètica social?
No.
Llibre que li agradaria signar?
«El noi persa», de M. Renault.
Una obra d’art.
«El descans dels ciclistes», de Ramon Casas.
En què és expert?
En tot i en res.
Què s’hauria d’inventar?
Una eina per millorar la humanitat.
Déu existeix?
No.
Amb quin personatge històric o de ficció li agradaria sopar?
L’emperador Adrià.
Un mite eròtic.
Un de cada: Paul Newman i Virna Lisi.
Acabi la frase. La vida és...
Una muntanya russa.
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular?
Regular.
Un paradís amb tres ingredients.
Natura, família i amics.
Un lema per a la seva vida.
Viu el present.
Mestre per vocació, artista per afició
Joan Carrió Grau va néixer el 3 de maig de 1954 a Manresa, fill de Jacint, supervivent dela campa nazis de Mauthausen i Gusen i regidor del PSC entre el 1995 i el 1999, i de Maria, modista. Va estudiar a l’escola Sant Ignasi, al Lluís de Peguera, i va cursar magisteri a la Joviat i a les Dominiques, on era l’únic home entre més de quaranta dones. Va tenir la primera feina als Escolapis de Moià. Després d’un pas per l’escola del Carme de Sant Joan i la Sant Ignasi es va incorporar a la Puigberenguer, on ha exercit de mestre de primària des de 1982 fins que es va jubilar, el 2014. En va ser director durant tres anys. És llicenciat en Geografia i Història.
De jove va assitir a classes a l’Escola d’Arts i Oficis. Un taller de Josep Maria Martínez Lozano el va introduir a l’aquarel·la els anys noranta, i darrerament està explorant la ceràmica. Va entrar a la junta del Cercle Artístic de Manresa el 2014 i n’és el president des del 2022. Està casat amb Anna Puigdellívol i té un fill, l’Ansfrid.
Li agrada anar en bicicleta, caminar, nedar, anar al teatre, al cinema i el contacte amb la natura.
