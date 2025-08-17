Manresa supera els 40 graus de temperatura a l’espera del que passi aquest diumenge
Dissabte el termòmetre es va situar als 40,1 a les 16.20 de la tarda, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia
Manresa ha superat el pic dels 40 graus de temperatura. Aquest dissabte, quan passaven deu minuts de dos quarts de cinc de la tarda, el termòmetre es va situar als 40,1 graus segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
És el primer cop aquest estiu que s’arriba als 40 graus a l’espera el que passi aquest diumenge, el dia àlgid de l’onada de calor segons les previsions meteorològiques. A partir de dilluns, la temperatura baixarà progressivament.
Els 40,1 graus van arribar després d’un divendres de la Mare de Déu d’Agost també especialment calorós. El termòmetre a la capital del Bages va arribar als 38,7. El diumenge 10 d’agost i l’endemà dilluns 11 d’agost, també es van superar els 38 graus de temperatura a Manresa. Concretament 38,3 i 38,2 respectivament. Han sigut els quatre dies de més calor d’aquest agost.
Les mínimes
Les mínimes també ha sigut altes. Els dies 10 i 11 d’agost van ser de 20,8 i 20,6 respectivament, mentre que aquest divendres es va quedar en 20. Dissabte, va baixar als 19,04 a les 7 i 20 del matí.
Altres temperatures d’aquest dissabte 16 d’agost:
- Artés, 39,1 de màxima i 17,4 de mínima.
- Sant Salvador de Guardiola, 39,2 de màxima i 16,7 de mínima.
- Berga, 36, 1 de màxima i 19,6 de mínima.
- Igualada, 38,6 de màxima i 18,7 de mínima.
- Moià, 34,2 de màxima i 21,4 de mínima.
- Solsona, 38,2 de màxima i 16,3 de mínima.
Alerta de Protecció Civil
Protecció Civil ha alertat que aquest diumenge serà el pitjor dia de l'onada de calor que pateix Catalunya amb temperatures que poden arribar als 44ºC al sud del país.La seva subdirectora, Imma Solé, ha declarat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Solé que hi haurà calor "generalitzada" i "forta. Serà d'un nivell 6 de 6", ha dit, acompanyada de nits també molt caloroses "no només al litoral". Per això ha demanat precaució, evitar exposar-se al sol i hidratar-se.
La intensitat de la calor farà mantenir les actuals mesures de prevenció, com el tancament de diversos espais naturals del país i l'estat d'alerta per risc d'incendis. De fet, a banda de més calor es preveu que diumenge bufi més vent, la qual cosa afavoreix la propagació d'incendis forestals. És per això que cal evitar iniciar cap foc, suspendre activitats susceptibles de provocar-ne un i estar vigilants en cas de detectar alguna columna de fum. "Com més aviat puguin actuar els operatius, millor solució pot tenir aquell incendi", ha subratllat.
L'Observatori Fabra ha registrat aquest dissabte la temperatura màxima de 38,9°C, el rècord de calor en un mes d'agost a Barcelona. Fonts de l'observatori han explicat que la temperatura s'ha pres manualment i que suposa la més elevada de la sèrie històrica de la institució un mes d'agost en els seus 112 d'història. La superen els 40°C a què es va arribar el 30 de juliol de 2024, tot i que l'onada de calor que pateix Catalunya aquest cap de setmana podria ser encara més intensa aquest diumenge diumenge i deixar temperatures superiors a les de dissabte.
