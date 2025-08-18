Aleix García, triatleta: "He vist nois amb moltes exigències per part de la família que ho han acabat deixant"
El manresà, de 18 anys, s'ha proclamat subcampió del món de Duatló Cross Junior i tercer del mundial de Triatló Cross Junior
"No és la motivació, sinó la constància. Entrenar cada dia és allò que marca la diferència", explica Aleix García, un jove de Manresa que amb només 18 anys ja s’ha penjat la medalla de subcampió del món de Duatló Cross Júnior i el bronze al mundial de Triatló Cross Júnior del 2025. El seu secret? L’esforç diari, però, per sobre de tot, "gaudir del procés".
La seva passió per aquest esport va començar als set anys, quan va veure una competició de triatló a la televisió. "De seguida se li van il·luminar els ulls i vam començar a buscar escoles perquè pogués entrenar", recorda el pare, que ja l’havia acostumat a fer sortides en bicicleta. Veient el seu interès, el van apuntar a un equip de l’Ateneu Les Bases de Manresa i, amb el temps, va passar per diferents clubs com el Club Natació Manresa o l’Speed Republik, fins a arribar al seu equip actual, el C.E. Katoa Barcelona, que li permet competir a alt nivell. "He après que amb esforç tot es pot aconseguir", afirma García.
El triatleta recorda que en els seus inicis "sempre anava l’últim", però mai no es va rendir. "El que més em va ajudar és no sentir la pressió externa per ser el millor. He vist nois amb moltes exigències per part de la família que ho han acabat deixant. Jo feia el que podia i m’ha anat agradant perquè he anat de menys a més", explica.
Una de les seves primeres victòries va ser la tercera posició al campionat d’Espanya de Duatló Cross. "Vaig sortir molt satisfet, tot i que a nivell d’organització va ser la pitjor cursa, perquè per un error tècnic la vam haver de repetir", recorda. De fet, al llarg de la seva trajectòria, s’ha enfrontat a moments difícils, com la caiguda que va patir al Campionat del Món de Triatló Cross d’aquest any. "Tenia ferides a les mans, als genolls i al pit, però va continuar. Mentalment, és fort, sempre va cap endavant", afegeix el pare amb admiració.
Els seus èxits tenen un valor afegit, ja que compagina la competició amb els estudis de Grau Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural a l’Escola Agrària del Solsonès. "Sé que he d’estudiar, perquè és difícil viure només de l’esport", reconeix. Quan no estudia, aprofita per sortir a córrer, nedar o pedalar. En aquest sentit, el pare remarca la manca de suport: "Caldria més impuls per part de la Federació Catalana per promocionar aquest esport i ajudar els atletes a arribar més lluny. Moltes competicions es fan fora del país i les famílies n’assumeixen les despeses".
Tot i que competir a alt nivell és una cursa de fons, la família ja se sent guanyadora. "El més important són els valors que li aporta aquest esport, com la disciplina o la constància", diu el pare. I el fill ho corrobora: "Hi ha dies difícils, però si ho fas amb ganes i gaudint del procés, tot l’esforç té sentit. Així és com s’arriba més lluny".
