Equipaments del segle XIX a Manresa | Capítol 15
Els convents, espais per allotjar les tropes
La manca de casernes per acollir-hi les tropes va ser un dels principals problemes que va haver d’afrontar la ciutat al segle XIX
La solució va passar per fer servir els convents, com els del Carme, Caputxins i Predicadors
l darrer batalló no va marxar fins al 1965
Un dels principals problemes que hi havia al segle XIX a Manresa era l’allotjament de les tropes. Si no hi havia casernes suficients amb les dels Jutjats i el Comú, calia repartir-les per cases de la ciutat, i això creava una situació molt tensa. Per això, a vegades es feien servir els convents, com durant el Trienni Liberal (1820-23) i la primera carlinada (1833-40), que foren equipaments militars els convents del Carme, Caputxins i Predicadors.
L’any 1835 el govern liberal va decretar l’exclaustració dels convents. El Reial Decret suprimia tots els convents i monestirs religiosos masculins que no arribessin a un mínim de membres, i els seus béns eren posats a subhasta. Aquesta ordre va afectar els convents dels mínims (Sant Francesc), dominics (Sant Domènec), caputxins (Sant Bartomeu)i carmelites (Carme). Els edificis van ser destinats a fins militars ja que Manresa era a l’avançada de les posicions liberals enfront de la zona carlina.
Segona guerra carlina
La segona guerra Carlina va fer que l’estat cedís els convents a la ciutat, però, amb l’obligació d’allotjar la tropa. El convent dels caputxins va passar a ser caserna, el 1850 l’estat el va cedir a la ciutat, i aquesta, una vegada propietària, el va destinar a asil d’ancians i, més tard, a seu de les Germanetes dels Pobres. El convent dels mínims (Sant Francesc) va ser autoritzat el 1848 a ser regentat perles monges de l’Ensenyança, que hi van obrir una escola per a alumnat femení. El convent de Sant Domènec es va convertir en caserna per a la infanteria i l’església fou donada a la diòcesi de Vic, que la va convertir en parròquia. L’Ajuntament va tapiar els trenta arcs del claustre del convent amb envans i va obrir finestres tot tancant les quatre galeries del porticat. Alguns locals de la planta baixa van ser llogats per guardar-hi bestiar i com a magatzems.
A principi dels seixanta, l’Ajuntament va fer molta pressió per treure els militars del convent i fer-hi escoles, fet que, al final, aconseguiren a canvi d’ampliar la caserna del Carme. El convent es va convertir en un espai per a escoles, i més endavant, en teatre i escola de música, el Conservatori.
El convent dels carmelites, per la seva situació d’atalaia, va ser sempre caserna fins al 1965, quan la tropa va abandonar la ciutat. Va acollir la infanteria durant la primera guerra Carlina. El 1852 el convent del Carme va ser cedit pel govern a la ciutat perquè el destinés a caserna militar. El Comú es va veure obligat a fer noves obres, com la construcció d’un cos de guàrdia, i a adaptar el claustre i les dependències conventuals a la funció militar.
Durant la tercera guerra Carlina, Manresa es va convertir en un punt molt estratègic en el control militar de la Catalunya Central i en l’avituallament de Cardona i Berga, encerclades pels carlins.
Manrea, ciutat clau
Manresa era una ciutat clau de la muntanya catalana ja que, gràcies al ferrocarril (1859), podien venir tropes militars de diferents indrets. A la fi de la guerra, la caserna del Carme va quedar sense guarnició permanent i a partir del 1877 les autoritats locals van fer mans i mànigues per continuar tenint una comandància militar i un batalló de tropa aquarterat de forma estable.
El capità general va disposar que l’Ajuntament fes les obres de reparació necessàries a l’edifici per poder-lo habilitar com a residència d’un batalló. A final del segle la tropa va tornar i, a partir d’aquell moment, van venir diferents batallons, com el Batalló de Caçadors de Muntanya Reus, que va arribar a Manresa el 1906, s’hi va estar més d’un quart de segle i va ser el més popular per a la població; la cavalleria de Numància i els batallons d’Alfons XII, Mèrida, Lealtad i Estella, entre molts altres.
La instrucció es feia al pati d’armes de la caserna del Carme i a diferents punts dels voltants de la ciutat, com el camí de l’Escorxador (actual plaça Bages), el Camp dels Barrets (on avui hi ha les naus de l’antiga Pirelli), el bosc del Suanya, puig de santa Caterina, rodalia del mas Oller i dels Balcells, Cal Gravat, entre altres. Les pràctiques de tir s’acostumaven a fer a Can Poc Oli, als afores de la ciutat. A l’estiu, la tropa s’acostumava a banyar al riu Cardener a primera hora del matí o de la tarda i «todos los individuos han de llevar su toalla y un calzoncillo para bañarse».
La presència de l’exèrcit a la ciutat no es limitava a la presència militar dels soldats sinó que aquests participaven en actes institucionals com desfilades, processons, jures de banderes –la primera jura pública es va fer el 5 d’abril del 1903 a la plaça Major-, i altres amb la col·laboració de la banda de música. La banda del batalló participava en la majoria de les grans festes de la ciutat, festa major, La Llum, Corpus, enramades i les nombroses processons que es feien al llarg de l’any. El batalló acostumava a oferir concerts a l’aire lliure: a la plaça Major o al passeig de Pere III els diumenges al migdia i els dimecres o dijous al vespre, segons l’època de l’any. La banda interpretava generalment cinc peces -militars o patriòtiques- que solien ser: vals, pasdoble, polca o masurca, una selecció de sarsueles i/o òperes i un vals-jota.
Un cop acabada la guerra civil del 36-39 l’Ajuntament va lluitar per aconseguir les propietats de la caserna a fi de destinar-les a espais públics. El 1965 el Batalló Catalunya de la Divisió Urgell 42 es va traslladar a Lleida i a Berga. El 24 de març d’aquell any es va fer l’última guàrdia i es va tancar la caserna. En un primer moment es va convertir en pàrquing i espai per a la celebració de festes, però, a final dels anys vuitanta es van enderrocar quasi tots els edificis i estructures annexes i es va fer un alberg de joventut i el mercat de Puigmercadal.
