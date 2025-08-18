Ensurt per a l'empresa Lipmes de Manresa per un incendi en la canalització

El foc s'ha produit després que hagi tingut lloc un incident amb oli tèrmic a l'interior del recinte

L'empresa Lipmes, ubicada a l'avinguda de les Bases de Manresa / GSV

Redacció

Manresa

Matí accidentat a l'empresa fabricant de clorur i sals de zinc Lipmes de Manresa, situada a l'avinguda de les Bases. Un incident amb oli tèrmic, una de les substàncies amb què treballen al recinte, ha provocat un incendi en una canalització. El foc s'ha encès pels volts de les 8.50 h d'aquest dilluns i s'ha donat per extingit pocs minuts després de les 9 h.

Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb dues dotacions per a aquest incident. El foc no ha deixat cap persona ferida.

