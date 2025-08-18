Farmàcies de Manresa noten un repunt de les vendes de tests de la covid a l'estiu
Una nova variant més contagiosa repunta amb les interaccions de l’estiu
Redacció/ L. G.
Algunes farmàcies a Manresa han detectat un repunt de les compres de tests de covid aquest estiu, coincidint amb l'aparició d'una variant molt més contagiosa, tot i que no més perillosa. També hi influeix les relacions socials i el moviment que fem a l'estiu.
A la Farmàcia Tuneu, al costat del CAP Sagrada Família, l'augment va ser, sobretot, el passat mes de juliol. Segons expliquen, aquest mes va ser el pic de tot l'any, tot i que no té res a veure amb l'any passat. «Aquest juliol n'hem venut una quarantena, que és molt per ser aquest any, però el mes de juliol de l'any passat en vam vendre uns 140», expliquen. La primera setmana d'agost també va ser forta, però des d'aleshores ha anat baixant. Tot i això, alerten que hi ha molta gent que no se'l fa i que, realment, «només en compren les persones que tenen gent vulnerable al seu voltant i no el volen contagiar per por que hi hagi complicacions greus».
A la farmàcia Grau Vilalta, situada a la carretera de Vic, també han notat un augment aquest estiu, principalment a les primeres setmanes d'agost. «Les persones que en compren són persones que ja tenen simptomatologia o que, directament, ja saben que en tenen», expliquen. A la farmàcia Pradell del Poble Nou, han notat que depèn de la setmana: «N'hi ha que en compren molts, i hi ha qui pràcticament no en demana ningú. Al principi de l'estiu sí que en vam tenir més, però ara no en venem masses», expliquen. «Són persones que tenen una mica de simptomatologia i venen», asseguren.
Nova variant
El repunt estiuenc és causat per una nova variant del virus, anomenada stratus o variant XFG, que representa el 22,7% dels contagis a finals de maig arreu del món, davant el 7,4% registrat un mes abans. Per això l’Organització Mundial de la Salut (OMS) monitora aquesta soca des de juny, juntament amb la variant NB.1.8.1., que també provoca una bona part dels contagis mundials.
La stratus no provoca casos més greus ni tampoc un augment rellevant de les morts, però sí que és vigilada per la velocitat de transmissió i la capacitat per mesclar-se genèticament amb altres soques. De fet, les anàlisis preliminars mostren que es tracta d’una variant recombinant, fruit de la fusió de dues d’anteriors.
Els símptomes que provoca són semblants als de soques anteriors: febre, tos, esgarrifances, mal de coll, afonia, congestió o fatiga, que se solen prolongar entre tres i quatre dies, de mitjana. A la nova variant s’hi afegeix l’augment dels contactes que es produeixen a l’estiu, amb festivals de música massius, aglomeracions a les estacions i les festes populars, a més de les nombroses visites culturals. I, tradicionalment, els contagis augmenten amb les interaccions socials.
Tot i que per a molta gent la covid sigui un mal record de la pandèmia, el fet cert és que continua entre nosaltres, i causant estralls. A més, no se cenyeix a l’hivern, com sol passar amb el virus de la grip, sinó que els contagis s’intensifiquen quan hi ha més interaccions socials, com sol passar cada estiu. De fet, aquest any, per cinquè any consecutiu, al juliol i a l’agost s’ha registrat un repunt d’infeccions, tot i que està molt lluny de les grans onades del 2020 i el 2021. A més, gràcies a la immunitat adquirida, els símptomes que provoca són molt més lleus.
Segons l’informe de vigilància d’infecció respiratòria aguda de l’Institut de Salut Carlos III, la taxa d’infeccions –a finals de juliol– era de 252,7 casos per cada 100.000 habitants, molt per sota del llindar epidèmic, establert en 400 casos per 100.000 habitants, però, en tot cas, és alta per a aquesta època de l’any i superior a la registrada en el mateix període de l’estiu passat. L’informe confirma que la covid és el principal virus respiratori que s’ha detectat, amb una positivitat setmanal superior al 20%.
