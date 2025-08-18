Restauració
L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
Dos germans olonencs converteixen l’antic bar situat al barri de la Parada en un nou espai acollidor amb brasa, guisats i esmorzars de forquilla
Clara Torradas Cura
Els germans Jordi i Xavi Bea, fills de Santa Maria d’Oló, van aixecar la persiana d’Els Bea Restaurant, el relleu del que durant dècades ha sigut el bar Soccer, un històric del barri de la Parada de Manresa. El local, que feia quatre mesos que estava tancat després de la jubilació de la Maria Alba i en Paco, s’ha transformat completament. «Només hem conservat el tirador de cervesa», expliquen. On abans hi havia futbolí, màquines de joc i dos televisors, ara hi ha taules ben parades i una aposta clara per la cuina de proximitat. La decoració és senzilla i acollidora, amb taules ben parades i un aire familiar. Van obrir fa dues setmanes sota el nou nom. «El local es diu com nosaltres, Els Bea Restaurant, perquè és així com ens coneixen».
De dilluns a dissabte, a partir de les set del matí, serveixen esmorzars de forquilla i brasa fins a les onze, a més d’entrepans i cafès. Al migdia, obren de la una fins a tres quarts de quatre amb un menú diari de cinc primers i cinc segons, sempre amb arròs del dia, postres i beguda inclosa per 17,50€. Els sopars només se serveixen divendres i dissabtes, mentre que diumenges i festius tanquen. No obstant això, també ofereixen un menú degustació per a grups amb quatre entrants per compartir, tres segons amb peix, arròs o carn, i un moment dolç amb cinc mini postres per persona.
En Jordi fa 15 anys que viu a Manresa i en Xavi viu a Avinyó, però tots dos porten la restauració a la sang. Amb més de 30 anys d’experiència cadascun en al món gastronòmic, els germans han unit forces per tornar a treballar junts. La primera vegada que ho van fer va ser a Cal Aligué. Ara, el Xavi pren la figura de xef i el Jordi és qui atén la sala. Tot i així, la gestió és compartida, «formem un negoci cinquanta-cinquanta, parlem de tot, ens ajudem i decidim plegats». Així mateix, asseguren haver iniciat el projecte amb bon peu, «l’arrencada ha estat victoriosa, el barri ens ha respost molt bé i l’aposta sembla que encaixa amb la gent».
L’objectiu és mantenir el bon ritme inicial, “intentar oferir plats diferents cada dia amb productes nous”. Entre les propostes que més agraden als clients hi ha els callos, que s’han convertit en un dels plats més demanats, així com els guisats i estofats de tota la vida, que a l’hivern, amb l’arribada del fred, voldran potenciar.
La reforma del local, més enllà de l’aspecte estètic, té un valor sentimental. Els germans expliquen que l’han fet en record a la seva mare, que ja fa uns anys que va morir. «La seva empenta ens va ensenyar a tirar endavant cap al futur». El canvi estètic no ha estat obra de cap dissenyador, sinó «una aposta familiar en què un hi ha posat una idea i l’altre una altra». Ha canviat la filosofia de l’establiment, però veïns, amics i nous clients han donat suport a aquesta nova etapa del local amb tanta història. Els antics propietaris també celebren el canvi, convençuts que el Soccer ha trobat uns hereus que estimen l’ofici i saben cuidar-lo.
