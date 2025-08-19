Un camió avariat obliga a tallar un carril de la C-25 a Manresa
Hi ha circulació intensa en prop de mig quilòmetre en sentit nord de la via
Un camió avariat ha obligat a tallar un carril que dirigeix en sentit nord de la C-25, en el seu pas per Manresa aquest migdia. La interrupció del trànsit s'ha efectuat pels volts de les 12 h al punt quilomètric 132.
Com detalla el Servei Català de Trànsit (SCT), a conseqüència de l'incident hi ha circulació intensa en prop de mig quilòmetre en sentit nord.
