Un camió avariat obliga a tallar un carril de la C-25 a Manresa

Hi ha circulació intensa en prop de mig quilòmetre en sentit nord de la via

Vista de la C-25, on s'ha tallat un carril per l'avaria d'un camió

Vista de la C-25, on s'ha tallat un carril per l'avaria d'un camió / GSV

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un camió avariat ha obligat a tallar un carril que dirigeix en sentit nord de la C-25, en el seu pas per Manresa aquest migdia. La interrupció del trànsit s'ha efectuat pels volts de les 12 h al punt quilomètric 132.

Com detalla el Servei Català de Trànsit (SCT), a conseqüència de l'incident hi ha circulació intensa en prop de mig quilòmetre en sentit nord.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
  2. Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
  3. Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
  4. Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
  5. Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
  6. Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
  7. Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
  8. «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»

El Govern català destina nou milions als pobles petits per impulsar projectes locals

El Govern català destina nou milions als pobles petits per impulsar projectes locals

Les Microscopies planten la llavor al parc del Cardener

Les Microscopies planten la llavor al parc del Cardener

Aquest és el principal perill de viatjar amb gats i gossos sense subjecció al cotxe

Aquest és el principal perill de viatjar amb gats i gossos sense subjecció al cotxe

Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social

Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social

S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada

S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada

Seguir una dieta saludable evita entre dues i tres malalties cròniques en la vellesa

Seguir una dieta saludable evita entre dues i tres malalties cròniques en la vellesa

Catalunya surt de l’alerta màxima per risc d’incendis i reobre espais naturals

Catalunya surt de l’alerta màxima per risc d’incendis i reobre espais naturals

Astúries ja controla els seus incendis gràcies a la pluja i la caiguda de temperatures i apressa Lleó a extingir els seus

Astúries ja controla els seus incendis gràcies a la pluja i la caiguda de temperatures i apressa Lleó a extingir els seus
Tracking Pixel Contents