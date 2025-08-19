Fa 25 anys: Quan el Passeig de Manresa era una moda
Les terrasses de sempre rebien més públic que mai i esdevenien una àgora ciutadana
El Passeig sempre ha estat el Passeig. Però de vegades ho ha estat més i, de vegades, menys. Tot són modes. Qui avui s’estranyi de saber que tres quioscos del primer tram del Passeig de Manresa han estat a punt de no obrir, i que un d’ells no ha arribat a fer-ho, pot trobar sorprenent que uns establiments tan destacats no tinguin cua d’empresaris interessats a explotar-los, i li pot estranyar que la part més noble de la principal artèria arbrada de la ciutat hagi perdut en part, durant els darrers anys, la imatge de gran àgora de trobada ciutadana. Però, de fet, el Passeig no sempre ha estat ple de gent asseguda en terrasses de punta a punta.
Ara fa 25 anys, els mateixos manresans se sorprenien de veure que el Passeig atreia cada vegada més gent a totes hores, i que les seves terrasses s’havien convertit en el cor de la vida ciutadana durant l’estiu. Al vespre, els establiments situats entre Sant Domènec i Crist rei esdevenien una mena de passeig marítim de terra endins on es feia vida social i s’estirava la nit fins a l’hora màxima d’obertura.
El diari publicava que l’ocupació de l’espai havia crescut entre un 10% i un 15% respecte de l’any anterior, que també havia estat millor que l’anterior i que l’anterior. El públic era local i comarcal, i de gairebé totes les edats.
L’explicació, segons els responsables, no estava gaire clara. La bonança econòmica i el bon temps influïen, però ningú no encertava a explicar perquè s’havia posat de moda el Passeig i no qualsevol altre lloc. Algú apuntava que les terrasses s’havien diversificat, havien millorat la qualitat de l’oferta, havien muntat campanyes de promoció... però res de tot això no ho explicava del tot. És el que passa amb les modes. La terrassa s’estava convertint en un espai desitjat a tot Catalunya, Manresa no era una excepció i, en la ment dels bagencs, terrasses volia dir Passeig.
En aquell moment hi havia al conjunt dels tres trams quinze establiments, els més tradicionals dels quals eren els tres quioscos del primer tram, on es concentraven dues terceres parts de les taules i les cadires. Que aquest fos l’espai preferit s’explicava per la tradició -anar a seure a les cadires de la Rossita era un manresanisme arreladíssim-, la qualitat de l’espai, tancat als vehicles, i la diversitat de l’oferta. Però això va anar canviant per la força de la demanda.
Mica en mica, es van anar obrint més establiments als altres dos trams del Passeig, on ja hi havia espais tan tradicionals com el Moka o la Granja Alpina. L’oferta es va anar estirant cap al nord. El 2022, un recompte realitzat per aquest diari establia que al conjunt del Passeig hi havia obertes 22 terrasses que sumaven un total de 411 taules, de les quals 267 al primer tram. La preeminència d’aquest s’havia anat equilibrant. L’establiment amb més espai era el Quiosc del Quimet, amb 64 taules.
Amb els anys va aparèixer un factor nou que va incidir decisivament en el negoci: la progressiva restricció del consum de tabac va anar donant nous arguments a l’ús de les terrasses, i se’n van anar obrint per tota la ciutat. Amb la covid, va ser una explosió: on abans aparcaven cotxes s’hi va posar cadires, i una bona part de l’espai ocupat durant aquell boom es manté encara ara.
25 anys després dels moments àlgids de la moda, l’humor ciutadà és un altre: es pot seure al carrer a qualsevol lloc de la ciutat, la sociologia del Passeig ha canviat, i apareix en escena un altre factor: el canvi climàtic. Els grans episodis de calor expulsen la gent del carrer i l’enclaustren en espais refrigerats. La terrassa ja no és tan garantia d’estar a la fresca. El Passeig, amb tot, continua sent el Passeig. Insubstituïble.
