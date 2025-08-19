Més negocis de tatuatges, pírcings i micropigmentació, a Manresa
El nombre d’establiments ha fet el salt de cinc activitats autoritzades fins a divuit durant la darrera dècada
Redacció
La implantació creixent en el teixit social de pràctiques estètiques que comporten la decoració del cos humà fa que, atenent la valoració del risc real, calgui garantir que aquestes activitats es facin en les millors condicions higienicosanitàries per protegir la salut dels usuaris d’aquests serveis i la del personal que fa tatuatges, pírcings i micropigmentació. En el cas de Manresa, en una dècada s’ha passat de 5 activitats autoritzades el 2014 a 18 actualment.
La Llei atribueix als ajuntaments les competències d’autorització i control sanitari d’aquests establiments, i l’expedició de les autoritzacions sanitàries de tots els negocis que realitzen pírcings, tatuatges i micropigmentacions del municipi.
Dos expedients tramitats el 2024
Durant l’any passat, a Manresa es van tramitar dos expedients per a l’obtenció de l’autorització sanitària d’activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació. Es van dur a terme un total de cinc visites d’inspecció als establiments i es van emetre els informes tècnics corresponents. Les dues activitats sol·licitants van obtenir l’autorització sanitària de funcionament al final del procediment
En aquest mercat creixent, l’Ajuntament de Manresa ha atorgat un distintiu en format d’adhesiu als establiments que disposen d’autorització municipal per fer serveis de tatuatge, pírcing i micropigmentació. Col·locar aquest adhesiu en un espai visible fa que els usuaris puguin identificar fàcilment els establiments que compleixen els requisits higiènics i sanitaris establerts per la legislació vigent. L’Ajuntament recorda que aquestes tècniques poden comportar tot un seguit de riscos i complicacions (infeccions, al·lèrgies i trastorns anatòmics) si no es fan en condicions òptimes d’higiene i seguretat.
