Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
Ha finat avui deixant rere seu 50 anys dedicats a millorar la ciutat des de l'àmbit veïnal i de la gent gran
La vetlla serà aquest dijous al matí al tanatori de Mémora i a les 5 de la tarda s'hi celebrarà el funeral
El manresà Víctor Feliu Ferrer ha mort als 75 anys després d'una llarga lluita contra el càncer. Rere seu deixa tota una vida dedicada a millorar la ciutat de Manresa des d'un activisme social constant i insubornable. Ho ha fet en l'àmbit de l'associacionisme veïnal durant 50 anys i, una vegada jubilat, també des de la Plataforma en defensa de les pensions i dels drets de la gent gran i d'altres entitats de gent gran.
El comiat és dijous a la tarda
La vetlla es farà aquest dijous al matí, de 10 a 1, a la funerària Mémora de la zona del Congost i a les 5 de la tarda s'hi celebrarà el funeral per acomiadar-lo. Feliu, que signava articles d'opinió a Regió7, deixa esposa, la Maria Àngels, tres fills, Íngrid, Iban i Isaac, i set nets. A la capital del Bages, en general, deixa un buit immens com una persona persistent en les seves lluites, amb una clara vocació de servei i amb un important grau d'exigència pel que fa a les administracions, a les seves promeses i a la responsabilitat de complir-les. Dissortadament, no podrà veure feta realitat una de les lluites que han capitalitzat els seus darrers anys de vida: la residència pública de gent gran al barri del Xup.
Continuava lligat a l'Associació de Veïns de Saldes-plaça Catalunya i formava part de la gestora de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. La seva etapa laboral la va dedicar a l'empresa Skis Rossignol, on treballava de delineant. Segurament aquesta feina és la que va propiciar la seva creativitat a l'hora de fer els cartells per a les convocatòries de la Plataforma de gent gran dels dilluns al matí a la plaça Major. Cada convocatòria tenia un cartell diferent, tots ells sempre amb la dosi necessària de reivindicació i també de sentit de l'humor. Un sentit de l'humor que mai no ratllava el sarcasme ni el cinisme, tot i ser contundent i que també va tenir protagonisme en les accions dissenyades per a les reivindicacions que defensava.
Premi i homenatge, l'any passat
Feliu va rebre el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans i el Premi Santi Vidal de Creu Roja al Bages. El primer, el va recollir l'1 d'octubre de l'any passat en un emotiu homenatge celebrat durant l’acte institucional del Dia Internacional de les Persones Grans que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa.
El jurat li va reconèixer la gran tasca duta a terme dins el moviment veïnal de Manresa i en la defensa dels drets de la gent gran. La denúncia pública dels problemes que afecten tant els barris com al col·lectiu de la gent gran, el foment de la mobilització social per reclamar solucions, i la capacitat de diàleg amb les administracions per trobar solucions van caracteritzar la seva manera de fer.
Els 50 anys de trajectòria de l’activista veïnal van començar l’any 1975 sent un dels fundadors de l’Associació de Veïns de la Barriada Saldes-Plaça de Catalunya, des d’on va lluitar per aconseguir un urbanisme de qualitat i al servei de les persones.
També va formar part de la junta directiva de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa en diversos períodes i en va ser el president entre els anys 1991 i 1996, etapa durant la qual va impulsar una intensa activitat per millorar aspectes estratègics de ciutat relacionats amb l’urbanisme, la seguretat ciutadana, la participació i la sanitat, entre altres.
Com s'ha dit, des que es va jubilar es va implicar especialment en la defensa dels drets de la gent gran de forma simultània amb l’activisme veïnal. Formava part de nombroses entitats, com el Consell de la Gent Gran de Manresa, el Consell de la Gent Gran de la comarca de Bages, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa i la ja anomenada Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran.
Tant en la seva faceta d’activista veïnal com en el seu treball a favor dels drets de la gent gran, Feliu va lluitar per una democràcia real i plena i per incorporar la ciutadania en l’elaboració de polítiques públiques per millorar-ne l’eficàcia. No sempre se'n va sortir, però ell no va defallir mai.
Compartit amb generositat
També l'any passat, però el mes de maig, va rebre el Premi Santi Vidal de Creu Roja al Bages. El càncer ja havia fet efecte en el seu físic. Sense barba ni cabell -duia gorra- a causa del tractament oncològic, va rebre el premi dient que faria de dipositari d’un guardó que feia extensiu a totes les persones que destinaven una part de la seva vida a lluitar desinteressadament pels seus conciutadans. Alhora, Feliu va agrair molt emocionat el suport de la seva família, «que sempre m’ha fet costat» i el va ampliar al conjunt de les famílies que fan possible les tasques de voluntariat «des del més absolut anonimat».
Aloy: «El trobarem molt a faltar»
En conèixer la notícia, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va voler dedicar unes paraules a Feliu: «Activista social i veïnal, ànima de l’AV de la Plaça Catalunya durant molts anys i del moviment veïnal de la ciutat. Figura imprescindible en la construcció de les entitats veïnals i les reivindicacions durant la transició i l’inici de la democràcia. Lluitador absolutament infatigable, amb formes contundents si calia, fins al darrer moment de la seva vida va estar treballant intensament a favor de les seves causes. Manresà de soca-rel, estimava la ciutat i el país. El vaig conèixer fa mes de 40 anys perquè érem veïns del barri i li tinc una gran estima. La seva última lluita ha estat la necessitat que Manresa tingui una nova residència i esperem que es faci realitat. Per aquest i altres temes, els darrers anys ens hem vist i hem parlat molt sovint, la darrera vegada fa molt pocs dies, la setmana passada. És sabut que era molt dur i crític amb l’Ajuntament, però, alhora era absolutament agraït quan les coses es feien bé. Era una persona honesta i generosa. El moviment cívic i veïnal de la ciutat li deu molt. El trobarem molt, molt a faltar».
