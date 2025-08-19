El Passeig de Pere III, la gran terrassa de Manresa
A partir de les 6 de la tarda, quan la temperatura comença a baixar, les taules i cadires dels exteriors dels establiments cèntrics es converteixen en punt de trobada de molts ciutadans que fugen de la calor
El passeig de Pere III de Manresa tan aviat com comença el bon temps es converteix en una gran terrassa a l’aire lliure que serveix com a refugi pels ciutadans i ciutadanes que busquen escapar de la calor. Arbres, cadires, taules i tendals ocupen bona part dels quatre trams que formen la zona de vianants més concorreguda de la capital bagenca.
Anys enrere només hi havia tres quioscos, avui històrics: el de Canaletes, el Quiosc del Mig i el del Quimet. Els quioscos, però, no són els únics establiments que ocupen la gran terrassa de Manresa. Des de la Bonavista i fins a la Muralla de Sant Domènec són vint-i-vuit els bars, restaurants, gelateries i cafeteries que, les últimes dècades, s’hi han sumat i han inclòs una terrassa al seu local. Alguns exemples en són La Xixonenca, el Xaloc, el Dolce Piacere, el Bar Pajaril, l’Abismal, el Bar Plaça, l’Atenes, l’Alpina i el Gurmet.
Més gent al cap de setmana
Els millors moments de la majoria d’aquestes terrasses, com afirmen els seus propietaris, arriben la primera hora del matí i, sobretot, a partir de les sis o les set de la tarda, quan deixa de fer tanta calor i els manresans tenen ganes de sortir a prendre alguna cosa. El responsable del Bar Pajaril explica que quan tenen més clients «és a l’hora de sopar, perquè és quan corre més l’aire».
El públic no és el mateix durant tot el dia. «Al matí solem tenir més gent gran, famílies amb nens o treballadors de la zona, i en canvi cap al vespre normalment ve més gent jove i de mitjana edat» expliquen alguns dels responsables dels establiments.
Els dies més concorreguts, diuen, «són, sens dubte, dijous, divendres i dissabte». Tot i això, com apunta Joan Ferrer, propietari de l’Alpina, no sempre és previsible. «Potser de sobte ens trobem que hi ha un dilluns al vespre que tenim la terrassa molt plena». En algun cas, com a La Xixonenca, els diumenges a la tarda «també tenim bastanta feina» assenyala Hèctor Pascual copropietari de l’establiment.
Per les gelateries, els gustos que tenen més èxit entre el públic són els «de mango, Kinder Bueno i Ferrero Rocher» afirma Ignasi Puiggros, que a més de ser l’encarregat del Dolce Piacere, també és qui prepara els gelats.
Per la seva banda, als bars, restaurants i cafeteries, la majoria de comandes se les emporten els entrepans, els plats combinats, les braves, les tapes, els refrescos, les cerveses i els vins. «L’entrepà de pernil ibèric, tallat al mateix local, és el que més ens demanen els nostres clients» assegura Jonathan Cuba, responsable del Gurmet , del quart tram.
En moltes de les terrasses que hi ha al passeig de Pere III, el preu dels productes respecte l’interior de l’establiment sol pujar. En el cas de l’Alpina, com fa saber Ferrer, hi ha un increment d’entre un 10 i un 15% que «s’explica en primer lloc perquè necessitem més personal, però sobretot per les taxes que hem de pagar a l’Ajuntament de la ciutat per ocupació de via pública de taules, cadires, i de para-sols».
En general, els responsables consultats opinen que l’augment de preu no suposa una davallada en la clientela. «La majoria de les persones que venen entenen que consumir a la terrassa sigui més car. A més, la gent és de costums: venen i demanen el mateix de sempre per molt que el preu pugi» explica Cuba, del Gurmet.
Tenir taules a fora, moltes vegades també implica tenir més personal per poder donar a l’abast. Tots els entrevistats coincideixen a dir que durant les hores puntes, com ara són les primeres hores del matí i sobretot el vespre, necessiten més personal per cobrir la terrassa.
Reforç en el personal
A l’Abismal, per exemple, «som entre dos i cinc persones depenent del dia, i ens ho anem repartint per cobrir tan l’interior com l’exterior» expliquen els seus tres propietaris, Pere Vila, Jan Creus i David Estruch. D’altra banda, a La Xixonenca, hi ha quatre cambrers exclusivament per cobrir les 48 taules que hi ha a la terrassa. Una terrassa que sens dubte és una de les més grans del Passeig.
Durant les hores puntes necessiten més personal per cobrir la terrassa
Canvis en les maneres de fer
Els hàbits de consum de les persones no han estat sempre igual. La portaveu del grup de restauració Diesa, que entre d’altres, s’ocupa del Xaloc, l’Atenes i el Bar Plaça, tots amb terrassa al passeig de Pere III, assegura que «els últims anys tot ha variat en el sentit que ara hi ha més clients que busquen productes més especials. Els gustos canvien i les cartes s’hi adapten. Des de fa un temps, per exemple, oferim opcions vegetarianes, hamburgueses, i més tipus de llets». El que no canvia, però, explica que són «les coses que triomfen de tota la vida, com per exemple prendre unes patates braves amb una cervesa».
Per la seva banda, Cuba, del Gurmet, i Puiggros, del Dolce Piacere, tenen la percepció que des de la pandèmia les maneres de fer dels clients han canviat. Puiggros assegura que en el seu cas, «les vendes han crescut, i hem venut molt més». Cuba, en canvi, diu que des de la covid nota que «la gent surt a gastar més puntualment, i es té més en compte el bon servei i la qualitat». En la mateixa línia, Ferrer de l’Alpina, posa per exemple l’hora del vermut on, tot i que la terrassa s’omple, la gent demana menys: «Abans potser venien i demanaven unes escopinyes, amb olives, patates i una beguda. Ara en canvi tendeixen a demanar dues coca-coles i unes olives. La gent surt igual però consumeix molt menys».
La majoria dels establiments consultats per Regió7 coincideixen a afirmar que el passeig de Pere III és la gran terrassa de Manresa, sobretot a l’estiu. «Crec que sempre ha estat i ho continua sent. No hi ha cap espai igual» diu la portaveu de Diesa.
