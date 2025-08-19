El pèssim estat de la pedra aflora de nou en l’actual fase de restauració de la Seu de Manresa
Sota la direcció de l’arquitecte Jaume Soldevila, aquest estiu es porta a terme la cinquena intervenció a la nau central que, amb un pressupost de 240.000 euros, inclou tot un mòdul de façana entre dos contraforts
Les obres de rehabilitació de la basílica de la Seu de Manresa no s’aturen, i sort n’hi ha perquè l’estat de conservació de la pedra és realment pèssim. Com s’ha explicat en diverses ocasions, es tracta d’una pedra sorrenca que resisteix molt malament el pas dels anys i les inclemències del temps. Una mostra d’això són les fotografies que acompanyen aquesta notícia, on s’aprecia perfectament l’erosió i exfoliació dels elements que conformen el finestral que s’està restaurant.
La basílica acull anualment obres de rehabilitació basant-se en el pla director elaborat l’any 2000 per l’arquitecte Francisco Javier Asarta i presentat el 2001, any en el qual es va signar el primer conveni entre administracions i bisbat de Vic, responsable del temple, per entomar els treballs. Amb el pas dels anys, aquest conveni ha perdut actors (el Ministeri només va aportar diners en el primer, 2001-2004) i inversió. S’hi han mantingut el bisbat de Vic (que ho fa mitjançant una subvenció de la Generalitat), l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, si bé hi ha hagut algun any que ha costat molt lligar l’acord a tres bandes. Des del 2017 la Generalitat ja no forma part del conveni i fa arribar la seva part amb l’esmentada subvenció al bisbat.
Façana, finestral i vitrall
Actualment, el temple acull la restauració del mòdul de façana situat entre els contraforts de segon nivell números 1 i 2 amb el corresponent finestral i vitrall.
L’actuació, amb la direcció de l’arquitecte Jaume Soldevila, que va rellevar Asarta, que el 2016 va plegar després de 37 anys com a director arquitecte de les obres, va començar el passat 9 de juny amb el muntatge de la bastida. El dia 20 es va fer la primera visita i es va desmuntar el vitrall. El setembre es reprendrà la intervenció passades les vacances, amb la previsió que quedi tot acabat abans que finalitzi el mes de novembre.
El pressupost és de 240.000 euros per pagar les obres, els honoraris dels arquitectes i tècnics i tots els impostos corresponents.
Aquesta fase és la cinquena pel que fa a la nau central (el 2020 es va fer la sisena i darrera fase d’intervenció a la façana sud) i el mòdul que s’intervé és el tercer a l’esquerra del campanar mirat des de la baixada del Seu. Per dur a terme la rehabilitació es va col·locar una bastida a l’exterior i a l’interior del temple que va permetre desmuntar el vitrall per a la seva restauració als tallers de Vitralls Bonet i per comprovar l’estat dels elements que conformen aquest mòdul de façana (mainells, traceria i guardapols) per procedir a la seva millora triant l’opció més bona. A més a més, es netejaran els elements de pedra, es restauraran i s’hi aplicaran els líquids hidròfugs i consolidants que ja s’han aplicat en altres intervencions de l’edifici. Un cop finalitzat aquest procediment, es col·locarà el vitrall restaurat i el vidre de protecció.
Conveni de col·laboració
Com els darrers anys, per dur a terme la intervenció, el bisbat de Vic, l’Ajuntament i la Diputació han signat un conveni de col·laboració pel qual cada institució destina 60.000 euros a l’execució de l’obra. En paral·lel, el bisbat compta amb una subvenció triennal de concurrència pública per a la restauració d’immobles de notable valor cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per valor de 180.000 euros.
La Seu és l’edifici més emblemàtic de Manresa. Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1931, és alhora un dels temples gòtics més destacats del país.
