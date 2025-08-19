El primer tram del Pere III, sense trànsit, és el que aplega més clients
Els 1.070 metres que ocupa el carrer central de la capital bagenca estan dividits entre quatre trams plens de terrasses on poder prendre alguna cosa
El passeig de Pere III de Manresa té una extensió total de 1.070 metres. Al llarg d’aquest extens espai i dels quatre trams que el configuren, s’hi troben repartides desenes de terrasses que pertanyen a restaurants, bars i gelateries.
El que consideraríem com a primer tram és el que va des de la muralla de Sant Domènec, fins a la plaça de Neus Català, Crist Rei. Allà és on concretament hi ha el gruix més important de comerços i algunes de les terrasses més concorregudes durant la temporada del bon temps, com per exemple la de La Xixonenca.
Cap al final de la tarda, quan baixa la calor, són molts els ciutadans que passen per aquest tram del Passeig i aprofiten que miren botigues o senzillament fan un vol, per anar a prendre alguna cosa a una de les quinze terrasses que hi ha al llarg del primer tram. A La Xixonenca, en una sola tarda, poden arribar a omplir i buidar tres vegades la seva terrassa, que concretament té 48 taules, segons afirma a Regió7 Hèctor Pascual, copropietari de l’establiment. Des del seu punt de vista el motiu pel qual al primer tram hi ha més circulació de persones és perquè «hi ha aprop el barri antic i l’Ajuntament, però també perquè estem entremig de moltes oficines i botigues». «Estem al rovell de l’ou» diu, i confirma que són els que «segurament tenim més circulació de vianants».
A La Xixonenca, en una sola tarda, poden arribar a omplir i buidar tres vegades la seva terrassa de 48 taules
El segon tram del Passeig és el comprès entre la plaça de Neus Català i la Plaça Espanya. El nombre de terrasses en aquesta zona, com també el de comerços, es comença a reduir. En concret, són set les terrasses que hi ha. El responsable del Bar Pajaril considera que, al seu establiment, no li afecta aquesta situació, perquè està gairebé tocant Crist Rei. «Estem ben bé al centre i hi passa molta gent», indica.
D’altra banda, un dels tres responsables de l’Abismal, afirma que en aquest tram tot i que hi veu menys gent nota que «hi passa una mica més d’aire, i per aquest motiu alguns clients ens comenten que prefereixen venir a les terrasses del segon tram perquè s’hi està millor en aquest aspecte».
Entre la Plaça Espanya i la plaça Onze de Setembre, hi ha el tercer tram. Només hi ha un bar, el Plaça, però ocupa gairebé tota la vorera entre els passos de vianants que separen la plaça Espanya de la de l’Onze de Setembre i del Passeig.
Per últim, al quart tram, que va des de passada la plaça Onze de setembre i fins a tocar la Bonavista, hi ha un total de cinc terrasses. Joan Ferrer, propietari de l’Alpina, explica que «ara amb les obres del Guimerà potser hi ha més gent que es desvia cap a aquesta zona. Però en general, és veritat que es mou més gent als altres trams». Comenta que abans, la fira arribava fins a la zona del seu establiment, però ara «fan menys activitats en aquesta zona».
Les terrasses del Passeig, no sempre han format part de la imatge de Manresa durant tot l’any. Alguns dels propietaris coincideixen a pensar que arran de la prohibició de fumar dins els establiments, entre els anys 2006 i 2008, molts bars i restaurants van optar per no tancar la terrassa a l’hivern i en el seu lloc reduir-la. Així doncs, actualment, tot i que l’època de màxima clientela a les terrasses arriba indiscutiblement amb el bon temps, durant la resta de l’any les taules i cadires no desapareixen d’aquesta gran terrassa de Manresa.
- L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
- Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
- Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»