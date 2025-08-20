Cap patrulla nocturna és tranquil·la a Manresa (encara que ho sembli)
Infraccions de conductors de patinets elèctrics, queixes per soroll en parcs públics i controls d’alcoholèmia van marcar les primeres hores dels agents de la Policia Local del torn de nit d’aquest dimarts
Com cada nit pels volts de les 10 h, les patrulles de la Policia Local abandonaven la comissaria de la Florinda per començar el torn nocturn. En un cotxe de paisà, per passar totalment desapercebuts, i acompanyat pel cap del cos, Miquel Martínez, i el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil en qualitat d'alcalde accidental, Anjo Valentí (PSC), és com va començar la meva primera incursió en l'estimulant i imprevisible món del patrullatge nocturn a Manresa. Infraccions per part de conductors de patinets elèctrics, queixes per soroll en parcs públics i controls d'alcoholèmia van marcar les primeres hores recorrent la ciutat aquest dimarts.
Després del corresponent briefing, la reunió que es fa tres cops al dia i amb què els agents de cada torn traslladen les actuacions més destacades als companys que els prendran el seu relleu, els policies van donar per començat el torn de nit. Cada vehicle, ocupat per una parella d'agents, té un sector de la ciutat assignat pel qual anirà patrullant per comprovar que a la via pública tot està en ordre, especialment en punts calents o indrets que solen generar problemes durant les nits, com en parcs públics on es concentren desenes de persones o establiments que venen alcohol a menors o més tard de l'hora permesa.
El patrullatge va començar tranquil, la qual cosa és més que habitual tractant-se d'un dimarts a la nit. «Les nits de diumenge a dimecres no hi solen haver gaires incidents i aldarulls, les més mogudes solen ser cap a final de setmana, sobretot les de divendres i dissabte», explica el cap de la Policia Local.
Amb la protecció que ens atorgava el cotxe de paisà, en poca estona vam poder veure les primeres infraccions a la carretera, concretament a prop del carrer de Pompeu Fabra, del qual s'ha canviat el sentit de circulació per les obres al Guimerà. Un home que anava en patinet elèctric circulava per la vorera i, quan va tornar a la carretera, es va saltar semàfors en vermell. Aquest no va ser l'únic imprudent, sinó que vam interceptar tres persones més cometent faltes similars als entorns de la carretera de Vic. En tots els casos, el cap Martínez va avisar als companys de torn a través de la seva emissora per aturar-los o fer-los arribar on hi havia algun control preparat, però en tots els casos van desviar-se i escapar.
Com va detallar el primer tinent d'alcalde, Anjo Valentí, un cop s'aprovi l'ordenança que regularà la circulació de patinets suposarà una gran millora pel que fa a la mobilitat i la seguretat a la ciutat.
Tot d'una, l'operador que es trobava a base va fer encendre l'emissora. «Veïns del carrer de Pep Ventura diuen que uns nanos s'han tornat a colar a la seva piscina comunitària», va ressonar a l'interior del cotxe. Immediatament, vam abandonar la ruta que estàvem emprenent per dirigir-nos a aquesta zona residencial de la ciutat. Un cop a lloc i, després de fer un parell de voltes pels entorns del bloc de pisos, no hi havia cap indici d'ells. «És segur que ja han marxat», va determinar el cap.
Com solen fer quasi cada nit, alguns dels agents van preparar un control per a fer tests d'alcoholèmia a conductors. «És important que els fem regularment, no tant per enganxar als ciutadans sinó per conscienciar que a Manresa no es pot conduir begut», explicava Martínez. Durant una mitja hora, els agents van fer aturar a quasi una vintena de conductors de turismes, motos i patinets elèctrics i tots ells van donar negatiu en els tests d'alcoholèmia.
La incidència més destacable del servei va tenir lloc cap a les 2 h de la matinada al parc de la rotonda de la Bonavista. Als estiu, com també en altres parcs i jardins de la ciutat, s'hi solen aplegar desenes de ciutadans fins a altes hores de la nit que, en ocasions, causen molèsties als veïns. En aquest cas hi havia una trentena de persones que estaven reproduint música a un volum alt que se'ls va fer fora de la zona. Mentre duien a terme la intervenció, els agents van veure un vehicle que circulava de forma sospitosa i el van fer aturar per a fer-li una prova d'alcoholèmia al conductor, la qual va donar positiva.
Cap a quarts de 12 h, quan els agents encara no havien fet la parada per a sopar, ja acabava la meva aventura com a acompanyant en una patrulla nocturna a Manresa; un primer tastet amb què vaig viure en primera persona la gran coordinació que té el cos, l'admirable capacitat de reacció dels agents davant de qualsevol avís i del sense-fi de tasques que han d'acomplir en la fosca de la nit.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell