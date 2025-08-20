L’Ajuntament de Manresa reparteix 34.000 programes de la festa major
Els actes festius començaran diumenge amb la moscada i el correfoc infantil
L’Ajuntament de Manresa ha començat a repartir aquesta setmana el programa de mà en paper de la Festa Major. Ha editat 34.000 exemplars que a partir d’ara es podran trobar a les bústies i també a locals municipals i d’altres d’accés públic.
La portada del programa reprodueix el cartell de la Festa Major de Manresa d’enguany, obra del dissenyador Maiol Baraut. S'hi veu una filera de gent amb barrets dels que s’acostumen a portar en un Correfoc que avança sobre per tres pentagrames de música. Segons Baraut, el missatge és que la gent és la música de la festa. A partir d’aquí i al llarg d’una trentena de pàgines s’anuncien el centenar d’actes programats. Enguany la festa major té un pressupost de 350.000 euros, 30.000 més que no pas l’any passat.
Primera activitat festiva
El programa de mà arriba quan aquest diumenge es durà a terme el primer acte festiu. Es tracta, igual que a les darreres edicions, dels tallers de Xàldiga Infantil a la plaça Major que inclou la moscada i el correfoc infantil que hi haurà ja al vespre. Les activitats que permetran als més menuts convertir-se en un tabaló o bé un diabló, a més a més de poder contemplar els elements del bestiari com la Tremenda i la Traqueta, començaran a partir de les 6 de la tarda a la plaça Major.
El gruix d’actes de la festa major es duran a terme entre el 27 d’agost i el dilluns 1 de setembre, quan també Xàldiga serà l’encarregada, en aquest cas, de posar punt final a la festa gran de Manresa amb el multitudinari correfoc.
Gegants i Tap'Antic
El dimecres 27 d’agost, la jornada començarà amb l’exposició del conjunt geganter i la imatgeria de la ciutat al vestíbul de l’Ajuntament. És el senyal que s’entra de ple a la festa major. Es podrà visitar fins al 30 d’agost de 9 a 2 i de 5 a 2/4 de 9. El mateix dimecres al vespre els gegants protagonitzaran un assaig a la fresca a la mateixa plaça.
Paral·lelament, es durà a terme el Tap’Antic, la degustació de tapes elaborades per establiments de restauració del centre de la ciutat. En aquesta oportunitat hi prendran part 23 bars i restaurants. Tapa i beguda costarà 4 euros. El mateix dimecres, a les 8 del vespre, hi haurà sessió de zumba a la plaça Sant Domènec i també s'ha programat una visita al Museu de l’Aigua i el Tèxtil marinada amb vins de la Do Pla de Bages. Ja a partir de dijous es desfermaran els principals actes de tota mena i per a tots els públics de la festa major.
El programa no tan sols anuncia els actes propis de la festa sinó que també va més enllà. Recorda que a partir del 2 de setembre se celebrarà la 23a Setmana de jocs al carrer del CAE que els dies 4, 5 i 6 de setembre coincidirà el 7è Festivalet de Circ.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- Una família de Vilada avisa que anirà als tribunals si no es fa la depuradora
- S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada