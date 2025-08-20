Manresa retrà aquest dijous l’últim homenatge a l’activista Víctor Feliu
Gent pròxima al dirigent veïnal i social destaca la seva honestedat i perseverança a l’hora de treballar per millorar la ciutat i la seva gent
Una persona clau per a l’activisme social de Manresa. Pencaire de dalt a baix. Perseverant i reivindicatiu. Insistent, honest i extraordinari com pocs, i actiu fins a l’últim moment. Són alguns dels qualificatius dedicats a l’activista social i veïnal manresà Víctor Feliu, mor aquest dimarts als 75 anys després d’una llarga lluita contra el càncer. Aquest dijous a les 5 de la tarda se celebrarà el comiat al tanatori de Mémora de Manresa.
Feliu va iniciar el seu recorregut combatiu pels drets de les persones, per la millora dels barris de la ciutat i, més cap aquí, a favor de la gent gran, en plena dictadura franquista. Ho feia a l’empara de la parròquia de Crist Rei fins que el 1975 va ser possible fundar l’Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalunya. Aquí va començar un periple de 50 anys d'activisme.
Constant i cabdal
L’actual president de l’entitat veïnal, Ramon Caballol, ha declarat a Regió7 que era un «pencaire de dalt a baix. Constant i fins i tot una mica cap quadrat». Ha afirmat que Feliu ha estat cabdal pel moviment associatiu de plaça Catalunya i també per Manresa en general. D’ell ha destacat que en aquells moments, el període de transició, no es va deixar temptar per la política com sí que van fer altres dirigents veïnals.
No va ser fins més tard, el 2010, quan amb tot un seguit de persones més va presentar el moviment MoVem amb el qual es va presentar a les eleccions municipals. Feliu ho va fer com a número 2. A la presentació de la candidatura, va voler deixar clar que «naixem per fer front al desencís que té la ciutadania amb l’Ajuntament per culpa de la prepotència política, que ens fa sentir impotents». MoVem no va treure cap regidor, i el 2015 es va integrar a la plataforma Millor Manresa i, posteriorment, a Primàries.
«Víctor Feliu ha tingut molt clara una idea central, i és que la participació política no s’acaba votant en unes eleccions, sinó que ha de ser una constant i una obligació dels ciutadans, i un deure de les administracions. Ell n’ha fet una insígnia i ho ha portat a la pràctica a través de diversos canals», ha opinat Josep Ramon Mora. Com Feliu, els darrers anys ha participat activament a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i la Gent Gran de Manresa.
«És una persona que m’ha acompanyat pràcticament al llarg de tota la meva vida també com a activista i sindicalista». De Feliu destaca la seva perseverança, la seva voluntat de fer equips, de treballar en positiu i el seu caràcter fortament reivindicatiu.
Massa parsimònia
Mora ha lamentat la velocitat amb la qual ha avançat la malaltia que ha acabat amb Feliu i, per contra, la «parsimònia que s’han pres les administracions i que han impedit veure una de les seves últimes grans reivindicacions: una residència pública per a gent gran a la ciutat».
El també sindicalista Josep Fuentes ha acompanyat tant Feliu com Mora a la Plataforma de Gent Gran. Ha afirmat que «ha fet un treball incansable i insistent. Era una persona molt treballadora i honesta, amb ganes de servir a la societat i a la gent». Ha continuat dient que era «una persona extraordinària com poques, i tossuda en el sentit de treballar per les bones causes. Hi dedicava tot el temps que tenia i més». «El trobarem a faltar», ha assegurat, després de recordar que era una de les ànimes de la plataforma.
Amb la plataforma va protagonitzar singulars actes reivindicatius com quan van reclamar lavabos públics a la ciutat i ho van fer regalant a l’Ajuntament una tassa de vàter. Els dilluns era dia de concentracions a la plaça Major. També van dur a terme accions contundents com tallar el trànsit a Sant Domènec per fer notar que de la promesa de construir una residència al Xup, res de res.
Sumar forces
Víctor Feliu també a promoure mecanismes de cooperació entre els moviments veïnals de la ciutat per sumar forces. Primer va ser a través de la coordinadora de barris que, ja l’any 1985, es va convertir en l’actual Federació d’Associacions de Veïns de Manresa que va presidir entre el 1991 i el 1996. Jaume Canudas, l’actual president, ha comentat que «difícilment trobarem una altra persona com ell. Un home dedicat al 100% a la vida de les associacions i la gent gran».
«Li vaig dir fa poques setmanes que podia comptar que ens quedàvem amb tots els seus encàrrecs com la residència del Xup, l’escultura d’homenatge a les persones grans i millores a la residència de la Font», ha explicat la regidora de Drets socials i Persones grans, Mariona Homs. «Ell era on es reivindicaven millores per a les persones. Sempre», ha recordat. «Era metòdic i sempre portava una llista de temes a les reunions i no en deixava escapar ni una, però ens tenia un gra respecte i una gran estima». Homs ha comentat que quan li van donar el premi de les persones grans i el Santi Vidal de Creu Roja, «va dir-nos que ell era un dels molts, i que dedicava el premi a totes les persones que silenciosament anaven aconseguint que Manresa, la seva ciutat, tingués el que mereixia. Estic segura que així ho sentia».
Dur i crític, però agraït i generós, diu Marc Aloy de Víctor Feliu
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha dit de Víctor Feliu que és una «figura imprescindible en la construcció de les entitats veïnals i les reivindicacions durant la transició i l’inici de la democràcia». Activista social i veïnal, ànima de l’Associació de Veïns de Plaça Catalunya i també del moviment veïnal de la ciutat, ha estat «un lluitador infatigable, amb formes contundents, si calia. Fins al darrer moment de la seva vida va estar treballant intensament a favor de les seves causes».
L’ha qualificat de «manresà de soca-rel» que estimava la ciutat i el país. Aloy ha recordat que «érem veïns del barri i li tinc una gran estima».
De la seva última lluita, la reivindicada residència de gent gran al Xup, Aloy ha dit que «esperem que es faci realitat». Per aquest i altres emes «els darrers anys ens hem vist i hem parlat molt sovint. La darrera vegada fa pocs dies, la setmana passada». Ha admès que «era mol dur i crític amb l’Ajuntament, però alhora era absolutament agraït quan les coses es feien bé. Era una persona honesta i generosa». Segons la seva opinió, «el moviment cívic social de la ciutat li deu molt. El trobarem molt, molt a faltar».
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell