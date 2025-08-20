Marc Aloy, sobre Víctor Feliu: "Els últims anys ha estat lluitant perquè Manresa tingui una nova residència i esperem que es faci realitat"

L'alcalde de Manresa destaca que l'activista ha estat l'ànima de l’AV de la Plaça Catalunya durant molts anys i del moviment veïnal de la ciutat

Víctor Feliu en la jornada sobre participació ciutadana que va organitzar el setembe de 2024

Víctor Feliu en la jornada sobre participació ciutadana que va organitzar el setembe de 2024 / Mireia Arso

Redacció

Manresa

En conèixer la mort del manresà Víctor Feliu Ferrer, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va voler dedicar-li unes paraules:

«Activista social i veïnal, ànima de l’AV de la Plaça Catalunya durant molts anys i del moviment veïnal de la ciutat. Figura imprescindible en la construcció de les entitats veïnals i les reivindicacions durant la transició i l’inici de la democràcia. Lluitador absolutament infatigable, amb formes contundents si calia, fins al darrer moment de la seva vida va estar treballant intensament a favor de les seves causes. Manresà de soca-rel, estimava la ciutat i el país.

El vaig conèixer fa mes de 40 anys perquè érem veïns del barri i li tinc una gran estima. La seva última lluita ha estat la necessitat que Manresa tingui una nova residència i esperem que es faci realitat. Per aquest i altres temes, els darrers anys ens hem vist i hem parlat molt sovint, la darrera vegada fa molt pocs dies, la setmana passada. 

És sabut que era molt dur i crític amb l’Ajuntament, però, alhora era absolutament agraït quan les coses es feien bé. Era una persona honesta i generosa. El moviment cívic i veïnal de la ciutat li deu molt. El trobarem molt, molt a faltar».

