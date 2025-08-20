Marc Aloy, sobre Víctor Feliu: "Els últims anys ha estat lluitant perquè Manresa tingui una nova residència i esperem que es faci realitat"
L'alcalde de Manresa destaca que l'activista ha estat l'ànima de l’AV de la Plaça Catalunya durant molts anys i del moviment veïnal de la ciutat
Redacció
En conèixer la mort del manresà Víctor Feliu Ferrer, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va voler dedicar-li unes paraules:
«Activista social i veïnal, ànima de l’AV de la Plaça Catalunya durant molts anys i del moviment veïnal de la ciutat. Figura imprescindible en la construcció de les entitats veïnals i les reivindicacions durant la transició i l’inici de la democràcia. Lluitador absolutament infatigable, amb formes contundents si calia, fins al darrer moment de la seva vida va estar treballant intensament a favor de les seves causes. Manresà de soca-rel, estimava la ciutat i el país.
El vaig conèixer fa mes de 40 anys perquè érem veïns del barri i li tinc una gran estima. La seva última lluita ha estat la necessitat que Manresa tingui una nova residència i esperem que es faci realitat. Per aquest i altres temes, els darrers anys ens hem vist i hem parlat molt sovint, la darrera vegada fa molt pocs dies, la setmana passada.
És sabut que era molt dur i crític amb l’Ajuntament, però, alhora era absolutament agraït quan les coses es feien bé. Era una persona honesta i generosa. El moviment cívic i veïnal de la ciutat li deu molt. El trobarem molt, molt a faltar».
