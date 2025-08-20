El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
La sala d’objectes perduts de l’edifici de la Florinda de la Policia Local sol rebre al voltant de 800 articles cada any, dels quals la majoria són moneders amb targetes identificatives que solen ser retornats als seus titulars
Si no s'aconsegueix trobar el titular de l'objecte, aquest poden ser donats a entitats socials, a la persona que el va entregar al cos policial o són destruïts
Uns esquís vintage perduts en ple estiu al centre de Manresa, cotxets per a transportar nadons, una crossa i un monitor d’ordinador. Aquests són alguns dels objectes més pintorescs que s’han trobat pels carrers de la capital bagenca durant els darrers mesos i que resten a la sala d’objectes perduts de l’edifici de la Florinda de la Policia Local. Cada any reben al voltant de 800 objectes, la majoria dels quals solen ser moneders amb targetes identificatives que són retornats als seus propietaris, però també els han arribat d’altres de ben sorprenents, com ara audiòfons, una dentadura postissa i, fins i tot, una nina inflable.
«Cada cop que rebem un nou objecte no puc evitar fer-me una pel·lícula de com el deuen haver perdut», explica Margarita Moreno, administrativa de la secció juridicoadministrativa de la Policia Local que s'ocupa de la gestió d'aquests objectes. I és que, certament, hi ha objectes que costa de creure que algú pugui perdre, com ara cotxets per a nadons, carros de la compra i cascs de moto. «És curiós perquè moltes vegades són utensilis que no passen desapercebuts i que els ciutadans necessiten per tornar a casa», afegeix.
En el que portem de 2025, la comissaria ha rebut un total de 466 objectes extraviats a la ciutat, dels quals la meitat han pogut ser retornats als seus propietaris. «Ens solen arribar entre dos i cinc objectes al dia i sempre els rebem gràcies a la col·laboració ciutadana», detalla Moreno. Tot i això, aquesta mitja se sol incrementar notablement per celebracions destacades com podria ser la Festa Major, quan és més que habitual que la comissaria s'ompli de muntanyes de mòbils, moneders i claus perdudes.
La vida d'un objecte perdut
Quan un ciutadà troba un objecte a la via pública i, amb bona fe, el duu a la comissaria o l'entrega a algun agent del cos és quan comença la seva vida com a «objecte perdut», explica l'administrativa. Per a cada utensili rebut, els policies aixequen una acta corresponent recollint l'indret on ha estat trobat i les circumstàncies, en cas que siguin rellevants per a trobar el seu propietari. Tot seguit, seguint el que estipula la Llei del Codi Civil català, són portats a l'edifici de la Florinda, on són registrats per la secció juridicoadministrativa de la Policia Local.
«Si l'objecte presenta qualsevol mena de codi identificatiu o un DNI, que és el millor dels casos, ens facilita la tasca de trobar el propietari», explica Moreno. Malgrat això, no sempre és així. En aquestes situacions, els professionals administratius elaboren una detallada fitxa descriptiva de cadascun, les quals publicades en edictes de forma periòdica. D'aquesta forma, si qualsevol ciutadà llegeix el document i s'adona que alguna descripció coincideix amb l'objecte extraviat es pot posar en contacte amb la comissaria i recuperar-lo, sempre que pugui acreditar que és de la seva propietat.
Per aquest motiu, l’administrativa assegura que com més vistós o peculiar sigui un objecte, més fàcil serà d’identificar quan el titular el busqui. «Guardem unes claus amb un clauer amb estampat de lleopard; quan algú ens truqui demanant per elles, segurament seran aquestes les que està buscant», explica.
Si durant els sis mesos posteriors a la publicació de l’edicte no s’ha aconseguit trobar el propietari dels objectes, aquests solen ser destruïts i llençats a la deixalleria. En cas que es trobin en bon estat i puguin ser aprofitables solen ser entregats als serveis socials per tal de donar-los una segona vida o bé a la persona que els va trobar i entregar a la Policia Local.
Al dipòsit municipal per a detinguts de la Florinda
La sala d’objectes perduts es troba a la sala d’esbarjo que era utilitzada pels detinguts que restaven a l’antic dipòsit municipal de la Florinda, el qual va estar en actiu fins al 2008. Com va publicar aquest diari la setmana passada, l’edifici modernista encara conserva catorze cel·les, així com altres estances com les dutxes, una sala de reconeixement i una sala d’esbarjo per a l’ús dels arrestats.
Amb l’obertura de Lledoners aquest espai va deixar de funcionar i, amb els anys, la seva sala d’esbarjo ha acabat esdevenint el magatzem dels objectes perduts que esperen, en companyia i en silenci, que els seus propietaris els vinguin a recuperar.
