Obres i accentuació a Manresa: Un sistema ‘original’ per ocultar errades
En un cartell informatiu lligat a l'actuació Nova Alcoholera hi ha una errada en l'accentuació i la solució ha estat tapar-ho en lloc de rectificar-ho
A l’escala provisional del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa per anar a l’estació d’autobusos hi ha un cartell informatiu amb una fletxa on diu «Perdonin les molésties» a sota amb l’accent mal posat. La solució dels seus responsables ha estat tapar aquesta part en lloc de rectificar l'error. Problema resolt.
El cartell en qüestió, de color groc, indica l'itinerari alternatiu d'accés a l'estació d'autobusos, és a dir, l'escala provisional per arribar-hi, que cada dia fan servir desenes de persones i que ja ha estat molt problemàtica perquè és força precària. La van haver de reforçar i, tot i això, les queixes dels usuaris són constants.
Maira Claret
No és el primer cartell amb la informació incorrecta lligat a les obres de la Nova Alcoholera. Quan es van fer els canvis de mobilitat entorn del carrer de Sant Antoni Maria Claret, que actualment és d’un sol sentit de circulació entre la carretera de Santpedor i el carrer del Pare Clotet, a l’extrem del carrer, a la mateixa carretera de Santpedor, es van instal·lar rètols informatius per guiar els vianants. Informen que l’accés a l’estació d’autobusos és pel carrer Maira (i no Maria) Claret.
