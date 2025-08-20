Voluntàries denuncien que en la gestió de les colònies de gats a Manresa hi ha «mancances greus»
Asseguren que el Pla Municipal de Gestió Ètica de Colònies de Gats Comunitaris, iniciat enguany, no es nota
El regidor responsable, Anjo Valentí, recorda que tenen pendent una trobada per informar-les
La gestió de les colònies de gats a Manresa porta cua. És un tema que ja va sortir en el darrer ple municipal i que voluntàries que tenen cura d’aquests gats de carrer tenen entre cella i cella. Asseguren que hi ha «descontrol» i «mancances greus» per gestionar-les bé.
Les voluntàries també es queixen que no reben pinso per alimentar els gats, tot i que hi ha una partida municipal per comprar-ne, i que, per ara, el Pla Municipal de Gestió Ètica de Colònies de Gats Comunitaris, que ha implantat enguany l’Ajuntament, no està donant cap resultat visible.
La font de les voluntàries amb qui ha parlat aquest diari comenta que, de voluntàries caçadores, que són les que agafen els gats per portar-los a esterilitzar a la protectora d’animals per evitar que es descontroli la població de felins, només n’hi ha dues; la resta són alimentadores, les que tenen cura que no els falti menjar. Un menjar, fa notar, que han de pagar de la seva butxaca. Esmenta el cas d’una voluntària que fa nou anys i mig que ho és i mai no ha rebut pinso. En el seu cas i en el d’una altra persona, fa un parell de mesos que l’Ajuntament els en dona «després de fer-nos molt pesades».
Segons informació de l’Ajuntament, a Manresa hi ha constància de l’existència d’un miler de gats de carrer repartits en 77 localitzacions, entre les quals hi ha set colònies oficials i controlades (La Balconada, el Cementiri, Els Comtals, la zona de la FUB, La Guia, el Xup i Sant Pau). Hi ha 42 persones alimentadores. Les voluntàries que han volgut denunciar la situació actual en aquest tema asseguren que, a banda de les 77 localitzacions esmentades, n’hi ha altres que l’Ajuntament ignora.
Parlen de, com a mínim, dues colònies a Bufalvent, d’una a la nau on hi ha els camions de FCC, l’empresa que fa servei de recollida de residus i neteja viària a Manresa, i en un hort de Viladordis. Parlen de «descontrol» perquè són gats que no estan esterilitzats i que, per tant, aniran procreant. També esmenten problemes de puces importants. Posen com a exemple que a la colònia de gats que hi ha al cementiri les puces s’estan menjant els gats. Algun ja ha mort, sobretot els més petits. Esmenten que es va fer un tractament antipuces pensant en els treballadors del cementiri, però que on estan els gats no es va fer res.
També retreuen que «no hi ha cap mena de comunicació amb l’Ajuntament». Aporten com a dada que enguany han presentat dues instàncies al consistori per tractar tots aquests temes i que els consta que al regidor responsable, Anjo Valentí, actual alcalde accidental de Manresa i responsable de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i d’Esports i Salut, no li havien arribat. En general, asseguren que, d’ençà que es va anunciar el Pla Municipal de Gestió Ètica de Colònies de Gats Comunitaris, «no s’ha fet res» i que això genera unes «mancances greus» en la gestió de les colònies per part de les persones voluntàries.
Manca de recursos
Demanat per Regió7, Valentí recorda que tenen una reunió pendent amb les voluntàries de cara al setembre per informar-les de com s’està aplicant el pla. Admet que és «una gestió complicada» perquè no és fàcil caçar els gats de carrer per esterilitzar-los per evitar que procreïn. Per altra banda, fa notar que la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals ha incrementat les competències que recauen en els Ajuntaments, però «buides de recursos per gestionar-les». Insisteix en aquest tema específic de la manca de recursos, que també va exposar l’alcalde Marc Aloy en el darrer ple municipal, on el tema del pla va sortir en l’apartat de precs i preguntes final (vegeu el text de sota). Aloy va retreure, pel que fa a la Llei de benestar animal que «els esforços que hem de dedicar les administracions locals a cuidar gats i gossos s’han disparat enormement. Per tant, han legislat per nosaltres sense traspassar-nos el finançament per atendre totes les necessitats».
Pregunta sense resposta en el darrer ple municipal
En el ple municipal del mes passat, Junts va demanar quines accions s’havien dut a terme pel que fa al Pla Municipal de Gestió Ètica de Colònies de Gats Comunitaris «anunciat ara fa set mesos», va recordar aleshores la regidora Lluïsa Tulleuda; la previsió de compliment del que estableix el pla i com s’articula el subministrament del menjar dels gats.
Valentí va respondre que, pel que fa a la primera fase, que correspon al primer any d’implementació (la segona fase es preveu per a finals d’aquest any o principis del 2026), tots els protocols necessaris per a la gestió de les colònies de gats, incloent-hi els procediments de captures, alimentació i control poblacional, estan definits. També va dir que s’havia finalitzat l’actualització d’un mapa detallat de les ubicacions de les colònies de gats que cal gestionar i s’han identificat les persones col·laboradores de cadascuna i el nombre aproximat de gats que hi ha en cada colònia. Va afegir que es va fer una primera jornada de formació amb persones alimentadores impartida per l’empresa que va ajudar a fer el pla, un requisit previ per obtenir el carnet que les acredita com a persones alimentadores. La previsió, va anunciar, és repetir la formació l’any vinent perquè les que tenen carnet el renovin i se’n puguin fer de nous.
Valentí va aclarir que els 47.000 euros que va esmentar Tulleuda que inclou el plec de clàusules de gestió de la protectora d’animals per a menjar de les colònies de gats es referien a un «estudi econòmic previ a la contractació d’aquest servei per determinar la quantia del contracte, però, en cap cas és una quantia concreta per gestionar les colònies». Tulleuda va repreguntar per saber com es fa arribar pinso als voluntaris. Valentí va reiterar la complexitat que suposa gestionar una colònia important de gats amb els voluntaris insuficients. La pregunta de la regidora, però, va quedar sense resposta.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- Una família de Vilada avisa que anirà als tribunals si no es fa la depuradora
- S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada