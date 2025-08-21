La consellera de Drets Socials expressa el seu condol per la mort de Víctor Feliu

Afirma que la seva dedicació i compromís amb la comunitat quedaran per sempre

Víctor Feliu

Víctor Feliu / ARXIU/MIREIA ARSO

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez, ha expressat el seu condol per la mort de l’activista veïnal i social manresà Víctor Feliu.

En un missatge a les xarxes, la consellera recorda que Feliu era un referent de l’activisme veïnal i de la defensa dels drets de la gent gran a Manresa i el Bages.

Assegura que la seva dedicació i compromís amb la comunitat quedaran per sempre com a exemple. Finalment, dona el seu condol a la família i amistats.

També el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa i regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Esports i Salut, Anjo Valentí, ha dit de Feliu que ha aconseguit el que pocs han fet per Manresa: "remoure i reivindicar consciència social compartida amb un activisme sense aturador a peu de carrer". Valentí recorda que el passat mes de juny Feliu encara va participar en el darrer Consell Municipal de Salut.

Víctor Feliu va morir dimarts als 75 anys després d’una llarga lluita contra el càncer. El moviment veïnal per millorar els barris de la ciutat i la qualitat de vida de la seva gent, i més recentment la defensa de la gent gran, van ser dues de les seves grans lluites durant 50 anys, i fins a l’últim moment, d’activisme.

Aquest dijous s’ha celebrat la cerimònia de comiat.

