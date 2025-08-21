Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa

A causa de l'estat en què es trobava la dona hipotensa, no era segur evacuar-la per l'ascensor o per les escaldes

Dotacions del SEM i Bombers a la carretera de Santpedor, la tarda d'aquest dimecres

Dotacions del SEM i Bombers a la carretera de Santpedor, la tarda d'aquest dimecres / Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una dona hipotensa de 63 anys que es trobava en estat greu dins el seu immoble, a la carretera de Santpedor de Manresa, va poder rebre atenció mèdica gràcies al fet que va ser rescatada amb l'autoescala dels Bombers. L'operatiu va tenir lloc la tarda d'aquest dimecres, pels volts de les 3.35 h, quan els cossos de seguretat van rebre l'avís. Davant la incapacitat de poder evacuar la dona per l'ascensor o per l'escala de l'edifici pel greu estat en què es trobava, va haver de ser extreta pel balcó fent ús de l'autoescala. Gràcies a això, va poder ser traslladada en ambulància a l'hospital Sant Joan de Déu.

Per a aquesta incidència es van mobilitzar dues dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una dels Bombers de la Generalitat i agents de la Policia Local van tallar el trànsit de la via per facilitar les tasques de rescat.

