L’escala nyigui-nyogui de l’estació d’autobusos de Manresa, al límit
A partir d’aquest divendres obren els nous accessos des del Sant Antoni Maria Claret
Les escales metàl·liques provisionals que els darrers mesos han sigut l’únic accés a l’estació d’autobusos de Manresa des del carrer sant Antoni Maria Claret, estan a les últimes, just abans que es procedeixi a la seva retirada.
Aquest divendres ja s’obriran els nous accessos des del Sant Antoni Maria Claret. Unes noves escales que formen part del conjunt de la promoció d’habitatges de la Nova Alcoholera que porta a terme la immobiliària Metrovacesa.
El desgast de l’escala nyigui-nyogui es pot apreciar a les imatges. Alguns dels esglaons ja estan pràcticament agonitzant i no suporten el pas de la gent. Si arriba a durar uns dies més, el més probable és que hagués sucumbit.
El cas és que dilluns l’escala metàl·lica provisional passarà a la història i la començaran a desmuntar.
