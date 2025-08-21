Mobilitat
La festa major de Manresa tindrà de nou bus nocturn gratuït
El servei connectarà el centre de Manresa amb diferents barris i el Parc de l’Agulla
Redacció
L’Ajuntament torna a posar en marxa, amb motiu de la festa major, un servei especial de bus urbà nocturn gratuït. El transport públic funcionarà des del divendres 29 d’agost fins al dilluns 1 de setembre, cada nit, des de les 10 del vespre fins a les 4 de la matinada, amb diverses línies que connectaran els principals barris de la ciutat.
Divendres 29 i dissabte 30, la línia 5 (Sant Pau-Viladordis) circularà de les 10 del vespre fins a les 4 de la matinada, mentre que els dies 31 i 1 de setembre l’horari s’avançarà a les 8 del vespre. Les línies 9 i 10 connectaran la Balconada amb el barri de la Parada en el mateix horari nocturn. Paral·lelament, la línia interurbana 705 farà el trajecte Manresa-El Xup des de les 11 de la nit fins a les 4 de la matinada.
El diumenge 31 hi haurà també un servei especial per assistir al castell de focs del Parc de l’Agulla. S’habilitarà un bus llançadora que passarà cada 15 minuts. Sortirà des del carrer d’Àngel Guimerà, passarà per la plaça de Sant Domènec, el carrer de Pompeu Fabra i el carrer del Dibuixant Joan Vilanova, fins arribar al Parc de l’Agulla. El primer bus sortirà a 3/4 de 6 de la tarda i l’últim a 3/4 de 10 de la nit, per ser al Parc de l’Agulla cinc minuts abans que comenci l’espectacle de focs artificials.
Una mobilitat segura
Pel que fa al retorn, els busos des de l’Agulla pararan a l’avinguda Universitària, al Centre Hospitalari, al Poble Nou, a la plaça Espanya i, finalment, el recorregut acabarà al mateix carrer Guimerà. Amb aquest dispositiu especial, l’Ajuntament informa que vol garantir una mobilitat segura durant les nits de festa major, tot oferint una alternativa gratuïta a l’ús del vehicle privat.
