La imatgeria es prepara per brillar a la festa major de Manresa
Enguany s’han restaurat les corones dels Gegants i l’any vinent es tindrà una cura especial en la Pubilla, que celebrarà 75 anys
Local dels Geganters de Manresa a l’edifici de la Casa Caritat. 9 del matí. La perruquera Carme Fusté pentina la Geganta i retoca les pestanyes de la Pubilla. La presidenta de l’entitat des de fa deu anys, Núria Giralt (que hi és fa molts més anys, des dels 18), acompanyada per Pep Rochés i el seu fill Jordi i per Núria Centellas, presumeixen de la imatgeria manresana que els Geganters gestionen des del 1983, quan es van constituir. Enguany, presumeixen especialment de les corones restaurades dels Gegants nous (els vells són al Museu Comarcal, igual que els Nans vells), que llueixen com noves.
Al local hi ha l’Àliga, el Lleó, tapat, els caps de tres Nans nous per pentinar-los, els Gegantons, que ja estan a punt, la Pubilla i l’Hereu, figura que s’ha desmuntat perquè és més complicada de pentinar i porten el cap a la perruqueria de Fusté al carrer de Bernat de Sallent; i els Gegants nous, que enguany s’han desmuntat per dur els caps al taller on van restaurar les corones, que no es tocaven des de l’any 1982. La feina l’ha fet el taller Garreta de Vic, especialitzat en la matèria, on les van dur fa més d’un mes. Al costat de Fusté, també fa tasques de perruqueria Lolita Rovira, una institució dels actes festius a Manresa quan es tracta de maquillar i pentinar.
Del vestuari se’n fa el manteniment necessari quan fa falta. Una altra cosa és el que duen els portadors del Lleó i l’Àliga, que «tenen un vestit especial», comenta Pep Rochés. «Aquests sí que es renten» i «de tant en tant s’han de canviar les peces més malmeses», diu Giralt. Les joies que llueixen són petites obres d’art realitzades per la Joieria Uró de Manresa. Les últimes que va fer van ser les arracades de la Gegantona, coincidint amb la restauració de la indumentària.
Les actuacions a la festa major són la cita local més important de les diferents figures que conformen la imatgeria de Manresa: els Gegants, la Pubilla i l’Hereu, els Gegantons, els Nans, el Lleó i l’Àguila, l’única de fusta que hi ha a Catalunya, recorda Jordi Rochés. Per fer-los ballar i evolucionar fan falta mig centenar de persones. L’entitat té un centenar de socis, però els actius a les trobades són entre 25 i 30. Per això aprofiten per fer una crida a implicar-s’hi per no haver d’anar a buscar persones que ja n’han marxat perquè els falta gent. Per sort, destaca Giralt, els ha entrat canalla nova.
Les figures més antigues són els Gegants vells, del 1840, i la més nova, el Lleó, del 2013.
Corones collades als caps
La restauració de les corones del Gegant i la Geganta, que han quedat com noves i on llueix pedreria que al taller on van fer la feina els van comentar que cada cop costa més de trobar i se n’ha reposat de petita que hi faltava, ha inclòs incorporar-hi un sistema per poder-les collar als caps dels gegants. «S’ha fet perquè les perdíem. L’any passat va quedar la corona dels Gegant penjada en un fil dels que posen al carrer per a les banderes», fa saber Giralt. L’any vinent, informa Pep Rochés, «tenim previst fer una bona repassada a la Pubilla perquè fa 75 anys. Segurament la portarem al taller Casserras i ens faran una posada a punt perquè estigui ben lluenta». Pel que fa als gegants, tret dels vells, la Pubilla és la més antiga.
Els rul·los al cabell de l’Hereu
Fusté comenta que la feina més feixuga és la de pentinar l’Hereu perquè «van fer una perruca amb cabell arrissat i no sabem si és que no la van marcar prou, però se’ns desfà molt i l’hem de marcar almenys dos cops l’any posant-li rul·los perquè se li arrissi, i, així i tot, ens costa molt. Ara la tenim amb els rul·los posats». També remarca que és complicat desfer i tornar a fer la trena de la Pubilla, que «pesa molt» i destaca «el cabell de la Gegantona, que és preciós». Tot és cabell sintètic.
La feina més forta, diu la presidenta de l’entitat, «és els últims dies abans de la festa major perquè hem de buscar gent per a totes les activitats, des de fer els entrepans per a les diferents colles de la ciutat que venen, a organitzar els balls». Durant l’any hi ha assaig cada últim divendres de mes i també hi ha els assaigs previs a la festa, en què cada grup decideix els que fa. Quant a la imatgeria, cal posar les figures a punt, muntar-les, desmuntar-les, traslladar-les...
Fusta i vidre
Com a sorpreses amb què s’han trobat en les actuacions de conservació que s’han anat fent al llarg dels anys de les figures festives, la presidenta de l’entitat esmenta «la curiositat de trobar que els Gegants vells tenien el cap de fusta. La restauració va ser complicada», i que «els Nans Vells tenen els ulls de vidre». Llevat de l’Àliga, el material que predomina en les figures és la fibra de vidre, si bé la Pubilla i els Gegants nous són de cartó pedra. Giralt fa ballar els Nans i també ha portat la Pubilla, però, fa broma, «em sembla que cada any s’engreixa una mica més».
El calendari d’actes que protagonitzaran per la festa major és intens. Des de dimecres de la setmana vinent, matí i tarda, es podrà visitar la imatgeria al vestíbul de l’ajuntament, on s’estarà fins al 30 d’agost. A les 9 del vespre del mateix dimecres hi haurà un assaig obert a la plaça Major. L’endemà, de 6 de la tarda 8 del vespre, s’organitza el Miragegants, tallers infantils relacionats amb el món geganter, al pati de Casa Caritat. Divendres, la cercavila nocturna Gegantnit! amb les colles de gegants de la ciutat. Dissabte a la tarda, la cercavila popular, amb els Gegants del Carrer Viserta de Monistrol de Montserrat com a colla convidada, i, diumenge, el seguici de festa major i la ballada de la imatgeria.
Un inventari per poder planificar
Els Geganters de Manresa fan la important tasca de conservar i fer lluir la imatgeria de la ciutat, que és de propietat municipal. Tània Infante, regidora de Comerç i de Cultura i Llengua, destaca la feina que fan des del voluntariat. Les intervencions s’executen a demanda i s’hi destina una partida. Explica que «en una de les últimes reunions vam consensuar que miraran de fer un inventari de tot el que hem d’anar reparant. Any rere any anem fent millores, però vam quedar que era important fer una planificació més enllà de les actuacions necessàries». La idea és tenir-ho l’any vinent.
