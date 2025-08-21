Agraïment i reconeixement en l'emotiu comiat a l'activista manresà Víctor Feliu
El tanatori de Mémora de Manresa s’ha omplert aquest dijous a la tarda per donar el darrer adéu a Feliu, que ha mort aquesta setmana als 75 anys i que ha rebut un sentit aplaudiment
Quatre cançons han servit per resseguir la seva vida de lluita social i d'amor per l'esport i la música
Josep Ramon Mora, en nom de la Plataforma de gent gran, l'ha definit com «un manresà il·lustre en el més profund sentit de la paraula»
Emotiu, carregat de reconeixement i agraïment, amb una ovació final inclosa i molt musical. Així ha estat el comiat, aquest dijous a la tarda, de Víctor Feliu Ferrer, l’activista social en majúscules de Manresa que, després d’una llarga contesa contra el càncer durant la qual no va abaixar mai la guàrdia de les seves lluites, va morir aquest dimarts als 75 anys deixant rere seu cinc dècades d’activisme veïnal amb un sol objectiu: fer un món millor en general i, en particular, una Manresa més justa per a tothom.
Tot i ser en ple mes d’agost, el tanatori de Mémora a la zona del Congost s’ha omplert de persones relacionades amb el finat des de l’àmbit veïnal, de la gent gran i també de l’Ajuntament, amb una nodrida presència de regidors i exregidors per acompanyar la seva família, l’esposa, els fills i fills polítics i els nets, en un comiat que ha tingut la música com a gran protagonista. En el recordatori que s’ha repartit, una fotografia del Víctor corrent, una de les seves grans passions. A dins, un text eloqüent: «... i que allà on vagis es respiri la justícia social per la qual tant havies treballat. Calça’t de nou les vambes i que puguis tornar a fer quilòmetres per camins plens de pau i de llibertat».
Un text de la família i quatre cançons
El comiat, conduït per un mestre de cerimònies, s’ha articulat a partir d’un text escrit per la família amb quatre cançons intercalades que han estat significatives en la vida de Feliu. Acompanyant el taüt, rams de l’Associació de Veïns i Amics i Amigues del Xup, barri al qual va dedicar molts esforços, juntament amb la Plataforma de gent gran, per fer-hi una residència pública; de l’Associació de Veïns de la barriada de Saldes-plaça Catalunya, que va ajudar a fundar i que va veure néixer el seu activisme incombustible; de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, amb la qual encara va fer la darrera reunió el mes passat, ja molt delicat; d’Amics i Amigues de CCOO; i de companys i companyes de l’esmentada Plataforma.
La primera cançó que ha sonat, totes quatre escollides per ell, que també va suggerir la foto que li agradava per al recordatori, ha estat la de Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, que ha recordat la infantesa de Feliu, quan comprava el TBO. Fill de la Concepció Ferrer i del Josep Maria Feliu, va néixer a la colònia de l’Ametlla de Merola, on «l’esperit associatiu que es respira en aquest indret del Berguedà ben segur que va començar a córrer en les seves venes i a configurar la personalitat d’una persona que sempre ha entès el món com un lloc on poder viure en pau i que tots fóssim iguals sense injustícies de cap mena». Des de l'Ametlla va ampliar el seu àmbit de relació a Barcelona i a Vic per cursar els estudis.
A mitjans dels anys 70 es van instal·lar a Manresa amb la seva mare, on va crear la seva pròpia família. Va treballar de delineant i va conformar el seu tarannà lluitador i inconformista amb les injustícies socials. Ha sonat la Cançó sense nom de Lluís Llach, una peça de denúncia contra el militarisme i les guerres.
«Combinació de discreció i fermesa»
Un fill del Víctor explicava avui a Regió7 que hi havia vegades que se’l veia encaparrat i que si li demanaven parlava de les reivindicacions per les quals treballava, però que no era un tema constant de conversa. Feia més un treball silenciós, constant, de formigueta, «amb aquella combinació de discreció i fermesa que sempre l’ha caracteritzat», ha remarcat el text. Ho ha fet al costat de l’Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalunya, de la federació de barris de Manresa, de la del Bages, de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran. «Pots marxar tranquil, pare, la feina està feta. Sempre hi haurà causes per les quals lluitar i segur que alguna t’ha quedat pendent».
Ha sonat la banda sonora de la pel·lícula Carros de foc, de Vangelis, perquè el finat era un enamorat de l’atletisme i aquesta música sonava en la seva primera marató a Barcelona, al parc de la Ciutadella. «Alguns de vosaltres segur que recordareu aquell Víctor corrent sota un sol de justícia tornant de treballar [d’Skis Rossignol] per la carretera que va d’Artés a Manresa. Mai li va agradar fer les coses a mitges. Amb el córrer va passar exactament el mateix». Va ser membre actiu a la junta del Club Atlètic Manresa. L'any 1980 va ser vocal de premsa i ràdio i, després, vocal de jutges. També va col·laborar en les edicions del cros internacional de Manresa dels anys 1976-1982. «Anar a córrer sempre deia que li anava bé per reflexionar, pensar i per sentir-se lliure».
«Un activisme de formigueta pencaire»
Abans de sonar la darrera cançó, Amen, d’Otis Reding, Josep Ramon Mora, molt emocionat, ha llegit un comunicat en representació de la Plataforma i de les entitats que en formen part. «Ens costarà molt acostumar-nos a la seva absència en les nostres reunions i també en els actes reivindicatius, sempre amb la seva llibreta d’apunts per posar ordre, recordar-nos els temes pendents i ajudar-nos a fer memòria dels compromisos amb les administracions». Ha volgut, també, que fossin unes paraules d’agraïment pels seus deu anys a la Plataforma, «el seu compromís, perseverança a prova de decepcions i derrotes. El seu activisme, que no era merament decoratiu o discursiu; era un activisme de formigueta pencaire. Sempre a punt per fer una trucada, un escrit, un cartell o el que convingués». La darrera lliçó «que ens va donar va ser la fortalesa d’ànim amb què va viure els seus últims mesos de vida, quan ja es va manifestar la gravetat de la malaltia».
«Tenia molt clar el model de ciutat»
Ha assegurat que, darrere de les seves causes, «tenia molt clar el model de ciutat: una ciutat participativa, reivindicativa, mobilitzada, diversa i inclusiva, i es va esforçar per aconseguir-ho». Més enllà dels reconeixements rebuts, «li falta l'institucional del conjunt de la ciutat perquè el Víctor ha estat més que un activista social o sindicalista, ha estat un manresà il·lustre en el més profund sentit de la paraula».
Després de la primera ovació dels presents ha sonat Otis Reding per il·lustrar l’estimació del manresà per la música pop, rock i soul. Amen ha donat per acabada la cerimònia, que s'ha clos amb un sentit aplaudiment a Feliu. En un dels rams que han acompanyat la celebració hi posava un senzill «Gràcies per tot».
En l’homenatge que va rebre l’any passat, Feliu va expressar un desig. Al marge de la residència del Xup, que Manresa tingui un monument a la vellesa. Segur que des d’on sigui ho vetllarà.
