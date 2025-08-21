Les noves escales per accedir a l’Estació d'Autobusos de Manresa des del Sant Antoni Maria Claret s'obriran demà
Les provisionals fetes amb material de bastida que tantes crítiques han rebut es desmuntaran a partir de dilluns
La setmana vinent es reobrirà la sortida de vehicles des de les andanes de l'estació cap al vial de sota
Hi haurà talls de trànsit perquè es faran els treballs de pavimentació.
Redacció
El nou accés de vianants a l'Estació d'Autobusos de Manresa des del carrer de Sant Antoni Maria Claret s'obrirà aquest divendres, dia 22 d’agost. Es tracta d'unes noves escales d'obra que relleven les que hi havia abans que les ensorressin juntament amb la parada del bus per portar a terme les obres d'urbanització lligades a la promoció de pisos Nova Alcoholera. Igualment, a partir de dilluns, es procedirà a la retirada de les escales metàl·liques fetes amb material de bastida que es van instal·lar de manera provisional mentre duraven les obres per fer el nou accés. Unes escales que han rebut moltes crítiques dels usuaris i que han estat operatives el doble de temps del que van dir.
L'actuació ha anat a càrrec de l’empresa Metrovacesa, en el marc de l'esmentada construcció de la nova promoció de pisos de la Nova Alcoholera. Els treballs també van afectar el vial de sortida de vehicles de les andanes cap al carrer de Sant Antoni Maria Claret, que es reobrirà a partir de dimecres.
En el context del mateix projecte, la setmana vinent es faran els treballs de pavimentació dels vials entorn la nova urbanització, la qual cosa generarà afectacions al trànsit.
Les afectacions previstes
Del dimecres 27 al diumenge 31 d’agost es tallarà l'accés de vehicles a l'estació d'autobusos des de la carretera de Santpedor i només s’hi podrà accedir pel carrer de la Maternitat d’Elna. La sortida del transport públic i dels taxis es farà per les rampes en direcció al túnel de la Indústria o al carrer Sant Antoni Maria Claret, i la sortida de vehicles particulars sí que es podrà fer en direcció a la carretera de Santpedor.
El dilluns 1 de setembre (festiu) l’accés de la carretera de Santpedor es tallarà de manera total i, per sortir de l'estació, els vehicles particulars es redirigiran per les rampes de sortida de les andanes (en direcció al túnel de la Indústria o al carrer de Sant Antoni Maria Claret). Les obres afectaran una part de la carretera de Santpedor, per on es regularà el trànsit amb personal d’obra.
Finalment, el dimarts 2 de setembre els treballs afectaran la mateixa carretera de Santpedor (tram entre l'accés a l'estació i el carrer de Sant Antoni Maria Claret) i el carrer de Sant Antoni Maria Claret (tram entre la carretera de Santpedor i el carrer del Pare Clotet). Per aquest motiu, el trànsit de vehicles de la carretera de Santpedor es regularà en pas alternatiu amb personal d'obra i el trànsit del carrer de Sant Antoni Maria Claret es mantindrà en direcció al carrer del Pare Clotet.
L’escala nyigui-nyogui, al límit
Les escales metàl·liques provisionals que els darrers mesos han sigut l’únic accés a l’estació d’autobusos de Manresa des del carrer sant Antoni Maria Claret, estan a les últimes, just abans que es procedeixi a la seva retirada. El desgast de l’escala nyigui-nyogui es pot apreciar a les imatges. Alguns dels esglaons ja estan pràcticament agonitzant i no suporten el pas de la gent. Si arriba a durar uns dies més, el més probable és que hagués sucumbit.
El cas és que dilluns l’escala metàl·lica provisional passarà a la història i la començaran a desmuntar.
