El Pont de Sant Francesc de Manresa reobre al trànsit aquest divendres
Es restableix el pas de vehicles en doble sentit de circulació i s’obre una de les voreres per als vianants
Els treballs continuaran fins aquest setembre, quan el pont ja es podrà reobrir de manera total
Redacció
El Pont de Sant Francesc de Manresa es reobrirà al trànsit de vehicles i vianants aquest divendres 22 d’agost després de vuit mesos d'obres. En concret, es restablirà el pas de vehicles en doble sentit de circulació i s’obrirà una de les dues noves voreres per als vianants (oest).
L’actuació, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, ha anat a càrrec del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Consisteix en la rehabilitació integral del pont i en l’eixamplament de l’estructura per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat, i afavorir la seguretat viària, amb noves voreres d’1,50 metres d’amplada. Els treballs permetran també pal·liar els efectes de l’envelliment de l’estructura, renovar el ferm de la calçada, les baranes i els elements de drenatge, i millorar la seguretat, amb nous llums led, passos de vianants i nova senyalització. És previst que els treballs acabin totalment aquest setembre, quan es podrà procedir a l’obertura total del pont.
Un cop executades les obres, la Generalitat traspassarà la titularitat del pont a l’Ajuntament de Manresa, tal com es va anunciar l’abril passat mitjançant un conveni signat pel Departament de Territori i l’Ajuntament que, a banda del pont de Sant Francesc, preveu el canvi de titularitat del tram de la carretera del Xup (C-37z) entre el pont de Sant Francesc i el barri, el tram de la carretera de Cardona (C-37z) entre la caserna de la Guàrdia Civil i l’accés a l’eix Transversal i el tram de la carretera C-1411z que va des del Pont Vell fins a la rotonda d’accés al barri de Sant Pau .
El Pont de Sant Francesc, declarat Bé Cultural d’Interès Local, discorre sobre el riu Cardener i té una longitud de 107 metres. Consta de cinc voltes i de quatre piles. Va entrar en funcionament el 1900, i es va eixamplar a la dècada dels anys 20 del segle passat. Durant la Guerra Civil va patir desperfectes que es van reparar, però ja fa anys que les seves condicions no eren les òptimes.
