ENTREVISTA | Hèctor Pascual Coloma Copropietari de la Xixonenca de Manresa
«Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
Una xixonenca cosina del seu avi va començar a vendre torrons de la seva família a Manresa entorn del 1900, primer al Born i després a la Plana. Des de llavors, la relació dels Coloma amb la capital del Bages no ha deixat de fer-se més i més estreta. El 1952 van obrir un local al carrer Nou per vendre torró a l’hivern i gelats a l’estiu. El 1982 van establir-se al Passeig, també dues temporades a l’any, i Hèctor Pascual Coloma (Xixona, 1968) va anar passant cada cop més temps a Manresa, fins que el 1995 s’hi va quedar a viure definitivament. Els seus dos fills resideixen a Manresa i a Artés. Mentre a Xixona continua funcionant la fàbrica familiar, Turrones Artesanos de Jijona, a Manresa ell porta amb el seu germà Dimas el local del Passeig, i l’altre germà, Ivan, porta el del carrer Guimerà.
Xixonencs fabricant torrons i gelats per a xixonencs escampats arreu. Són un clan?
Sí, tots som parents o coneguts (riu) i tots ens ajudem. La nostra fàbrica de Xixona ven a una dotzena de xixonencs amb establiments a Catalunya. Es una xarxa que ja té anys i encara està molt viva, el que passa que amb el temps molts ens hem anat quedant als llocs on anàvem a treballar, i els vincles dels fills amb el poble ja no són tan grans.
Per què Xixona, i no un altre poble?
La zona de conreu dels ametllers comença allà, i els altres pobles de la zona s’han especialitzat en altres coses. Alcoi es va dedicar al tèxtil i Ibi a les joguines. El torró era present a tota la zona perquè és una herència dels àrabs, però a Xixona vàrem començar a muntar-ne fabriquetes i a vendre’l per tot arreu, fins i tot a Cuba i Filipines.
Ara es fan gelats de coses inversemblants.
És que pots fer gelats de tot. Tinc un amic que en fa 150 gustos. N’hi ha de gamba vermella i de paella. Però deixa’t d’històries: això és un reclam per atreure el públic. Els que es venen més són els típics: vainilla, xocolata, torró i maduixa. Després d’aquests en venen alguns de més moderns: stracciatela, Kinder, Oreo... El que abans es venia molt i ara ja gairebé no surt gens és el de tutti-frutti: vainilla amb una mica de rom i trossets de fruita. Ja només ho demana la gent gran.
A molts llocs, un vaset petit de gelat ja s’acosta als quatre euros. No és exagerat?
Nosaltres el tenim a 3,10. És que els costos han pujat moltíssim! Per exemple: una copa de maduixes i gelat a mi em costa molt més ara que a l’abril, però jo no puc canviar el preu. Els ous pugen constantment. El cacau és una barbaritat. Fins i tot la llet fresca! A mi el meu avi sempre em deia que és millor tenir molts clients de cinc pessetes que pocs de cent pessetes, perquè si et fallen uns quants dels de cinc pessetes no ho notaràs. Jo sempre ho he fet així, però pago sis mil euros de terrassa per sis mesos i som una vintena de persones!
L’orxata no passa de moda?
No, nosaltres continuem comprant cada temporada dos camps de xufles a una família d’Alboraia, com feia el meu avi, el que passa és que ara hi ha moltes més begudes per triar.
Els gustos canvien. L’orxata que serviu avui és idèntica a la de quan vau obrir?
Idèntica. Però ara també en fem sense sucre. Hi ha gent que les barreja per tenir la quantitat de sucre al seu gust.
El Passeig es va convertir en l’epicentre de l’estiu de Manresa fa uns 25 anys. Ara ja no ho és tant. Ho noteu?
Quan van prohibir fumar als bars i es van omplir terrasses a tot arreu es va notar. I a més, la ciutat evoluciona. Els centres comercials de tota la vida pateixen a tot arreu. Davant d’això, cal adaptar-se i fer coses.
Fa uns anys era inimaginable que hi hagi un quiosc tancat i que dos hagin obert pels pèls.
Sí. Però això és culpa de l’Ajuntament. Quan les concessions eren per deu anys s’havien arribat a pagar 40.000 euros per una terrassa. Aquest any, dues les han concedit per 9.000. Com que l’Ajuntament s’ha encaparrat a fer concessions de quatre anys, no hi ha temps de recuperar els diners si inverteixes en millorar la instal·lació. La conseqüència és que veus tendals vells, taules antigues, i tot antiquat. Nosaltres continuem omplint com sempre, però a la resta hi ha moltes taules buides, i el Quiosc del Mig tancat fa pena.
I això fa el Passeig menys atractiu?
És clar. A més, al primer tram hi deuen viure veïns amb molta influència, perquè ara no hi deixen fer res. Quan vaig començar, el 1982, tancàvem a les 3. El Quimet hi feia concerts el dijous al vespre! Hi havia una tarima on actuaven artistes que creaven caliu. Ara no pots posar música; ni tan sols la tele. Entre setmana he de tancar a les 12. Divendres i dissabte, a dos quarts de dues. L’any passat, el dia del correfoc va venir dues vegades la Policia Local a fer-me tancar mentre encara se sentien els petards. Era dilluns, però en plena Festa Major!
La tendència és negativa?
Clarament. Si no s’hi fa alguna cosa el Passeig entrarà en decadència. Al Barri Antic comença a haver-hi símptomes que, ara que han baixat els lloguers, s’hi comença a obrir coses. I Guimerà, quan s’hagi fet la reforma, que jo crec que és necessària, anirà amunt. Davant d’això, el Passeig hauria de reaccionar amb millores i més activitat.
Acabem-ho dolç: el seu gelat preferit?
Llet merengada amb trufa. Sobretot a l’hivern, que és quan em ve més de gust el gelat. I per a cada dia, llet merengada líquida amb dos ditets de granissat de cafè. També ho pots fer amb orxata. Espectacular! n
